Unglück durch Riesenwelle

Deutscher Familienvater auf Mallorca ertrunken

17.07.2018, 12:50 Uhr | rew

Das Meer an der Küste Mallorcas: Anwohnern gelang es, mit einem Kanu den Sohn aus den Wellen zu retten. (Archivbild) (Quelle: Kemai/Photocase/imago)

In Spanien ist eine Familie auf einer Treppe nahe des Wassers von Wellen erfasst und ins Meer gezogen worden. Während die Rettung der Kinder gelang, kam der Vater im Wasser ums Leben.

Auf Mallorca ist ein deutscher Urlauber im Wasser ums Leben gekommen. Dies berichten die "Bild"-Zeitung und die "Mallorca-Zeitung". Zu dem Unglück kam es am Montag Cala Egos an der Südküste der Insel. Nach Angaben der Zeitung befanden sich auch die zwei Kinder des Mannes in Gefahr, wurden jedoch gerettet.

Laut "Mallorca-Zeitung" hatte sich eine deutsche Urlauberfamilie bei hohem Wellengang auf Treppenstufen am Wasser begeben. Der 50-Jährige und seine Kinder wurden demnach von einer hohen Welle erfasst. Die Mutter konnte ihre Tochter selbst aus dem Wasser ziehen, der Vater und der Sohn wurden hingegen ins Meer gezogen. Anwohner begaben sich mit Kanus auf das Wasser. Während sie den Jungen lebendig aus dem Wasser ziehen konnten, kam für den Vater jede Hilfe zu spät.

Im Anschluss an das Unglück leitete die spanische Polizei Ermittlungen ein, so die "Mallorca-Zeitung". Sie soll unter anderem die genaue Todesursache klären.