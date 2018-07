Zeit zum Durchatmen

Am Wochenende macht der Hochsommer Pause

19.07.2018, 21:40 Uhr | dpa

Bis zu 33 Grad: Am Freitag und am Wochenende wird es velerorts wieder richtig heiß. (Quelle: dpa)

Bis zu 33 Grad: Wie kühlt man sich am besten ab?

Am Wochenende legt der Sommer eine kurze Pause ein – doch nicht in ganz Deutschland. Schauer und Gewitter sorgen vereinzelt für Abkühlungen. Dann wird es auch schnell wieder heiß und sonnig. Die neue Woche bringt bis zu 34 Grad.

Gartenbesitzer können sich freuen – in Teilen Deutschlands öffnet der Himmel von Freitagabend an seine Schleusen und liefert das mittlerweile fast überall ersehnte Nass. Vom Schwarzwald über die Schwäbische Alb bis zum Allgäu wird mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).



Auch am Samstag und Sonntag erwarte man vor allem in Süddeutschland Regen, der besonders südlich der Donau kräftig ausfallen dürfte. In der Mitte und im Norden hingegen wechseln sich Sonne und Wolken ab und es kommt nur gelegentlich zu Schauern.

Verglichen mit den Temperaturen der vergangenen Tage gilt vor allem der Sonntag als vergleichsweise "kühl". Die Tageshöchstwerte liegen nur noch bei 22 bis 27 Grad, hieß es. Eine gute Gelegenheit also zum Durchatmen und Durchlüften, denn in der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder steil nach oben gehen.



Von der Wochenmitte an erwarten die DWD-Meteorologen wieder schwülheißes Wetter mit Temperaturen von 30 Grad und mehr – selbst 33 bis 34 Grad könnte es örtlich heiß werden. Auch Schauer und Gewitter sind dann wieder wahrscheinlicher.