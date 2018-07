Heißeste Woche im Jahr

Ende der Hitze nicht in Sicht

23.07.2018, 22:15 Uhr | dpa, t-online.de, so

Temperaturen bis zu 37 Grad: Ob lecker Eis oder eine Dusche im kühlen Nass - die Menschen in Berlin und München haben allerlei Strategien zur Bewältigung hoher Temperaturen. (Quelle: Reuters)

Die kommenden Tage versprechen bundesweit hochsommerliche Temperaturen über 30 Grad. In der heißesten Woche des Jahres wird es von Tag zu Tag heißer – eine Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht.

Die beginnenden Hundstage, also die heißeste Zeit im Hochsommer in Europa, bringen Temperaturen von über 30 Grad nach ganz Deutschland. Eine Abkühlung wird in den nächsten Wochen nicht erwartet.

Die Nacht zum Dienstag wird noch verhältnismäßig angenehm. Temperaturen zwischen 17 bis 13 Grad sollten für einen angenehmen Schlaf sorgen. Tagsüber steigen die Werte deutschlandweit auf 27 bis 33 Grad. Nur an Ost- und Nordsee wird es mit 25 Grad etwas kälter. Hitzeschwerpunkt wird in Nordrhein-Westfalen und im Emsland erwartet. Hier kann es bis zu 36 Grad geben.

Erste Tropennächte zum Mittwoch

Die Nacht zum Mittwoch wird deutlich wärmer. "Im Ruhrgebiet, in Rheinland-Pfalz und vielleicht auch in Hamburg werden die ersten Tropennächte erwartet", sagte Meteorologe Dennis Schneider von der Meteo Group gegenüber t-online.de. In den sogenannten tropischen Nächten sinkt die Temperatur nachts nicht unter die 20-Grad-Marke.

Am Mittwoch gibt es mit Ausnahme der Ost- und Nordseeküste in ganz Deutschland über 30 Grad. Im Westen wird es wieder am wärmsten. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bewegen sich die Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad. Lokal sind auch 37 Grad möglich. "Es könnte erste Hitzegewitter geben", warnte Meteorologe Schneider.

Donnerstag bis zu 38 Grad

Den vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle sagen die Meteorologen für Donnerstag und Freitag vorher. Von Bremen bis zum Saarland werden Werte zwischen 34 und 37 Grad erwartet – entlang des Rheins wird es noch heißer. Bis zu 38 Grad sind möglich. In Berlin wird es 32 Grad heiß, in Hamburg bis zu 34 Grad. Selbst auf den Inseln von Nord- und Ostsee wird es brütend heiß, sodass nur ein Bad im Wasser Abkühlung verspricht. Im Süden ist es ein wenig kühler. In München steigen die Werte auf 28 bis 30 Grad.

Eine wesentliche Wetteränderung ist erst einmal nicht in Sicht. "Es könnte sogar noch wärmer werden", sagte Dennis Schneider von der Meteo Group. Zum Wochenende hin könnten örtliche Gewitter auftreten. Diese sorgen aber für keine spürbare Abkühlung. Auch Anfang August bleibt das Hitzewetter.