Nach Sperrung wegen Hitzeschäden

Flughafen Hannover nimmt Betrieb wieder auf

25.07.2018, 10:54 Uhr | dpa, pdi, aj

Fluggäste stehen in einer Halle des Flughafen vor einer Abfluganzeigetafel: Der Flughafen von Hannover ist wegen Hitzeschäden gesperrt worden. (Quelle: dpa)

Böse Überraschung für Urlauber: Der Flughafen in Hannover ist am Dienstagabend gesperrt worden. Die Hitze hat einer Start- und Landebahn zugesetzt. Am Morgen können Flieger wieder starten und landen.

Nach der Sperrung wegen eines Hitzeschadens heben vom Flughafen in Hannover seit Mittwochmorgen wieder Flieger ab. Der Flugbetrieb wurde ab 6 Uhr wieder aufgenommen. Es sei davon auszugehen, dass sich der Flugbetrieb im Laufe des Vormittags wieder normalisiere.

"Wir sind froh, dass es wieder los geht", sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Flugreisende sollten sich bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Fluges informieren.

Der Flugbetrieb war am Dienstagabend unterbrochen worden, weil sich bei der Hitze Platten der Nordbahn angehoben hatten. Den Angaben eines Flughafensprechers zufolge waren von der Sperrung 41 Abflüge und 44 Landungen betroffen gewesen. Urlauber wurden per Durchsage gebeten, nach Hause zu fahren. Vor allem viele Familien wollten von Hannover aus in den Sommerurlaub starten.

"Es gab hier kein Chaos", sagte der Sprecher. Hannover sei anders als etwa Hamburg kein großer Transitflughafen. Vor den Schaltern der Fluggesellschaft warteten am Abend dennoch mehrere hundert Menschen, um sich über die Situation zu informieren.





Ein Airbus rollt auf dem Flughafen Hannover über das Vorfeld: Der Flughafen ist wegen Hitzeschäden gesperrt worden. Der Flughafen bleibt bis mindestens Mittwochmorgen außer Betrieb. (Quelle: dpa)







Knapp 36 Grad

Nach Angaben des Flughafensprechers waren bei der aktuellen Hitze drei Platten der Nordbahn in der Mitte durchgebrochen. Laut "Hannoverscher Allgemeiner Zeitung" hob der letzte Flieger um 19.25 Uhr nach London ab. Die betroffene Bahn soll in der Nacht instandgesetzt werden. Auch andere Platten sollten in den Nachtstunden kontrolliert werden. Laut Flughafen war ein Verkehrsleiter auf die Schäden an der Nordbahn aufmerksam geworden.

Niedersachsens größter Flughafen steigerte im ersten Halbjahr die Zahl seiner Fluggäste zwischen Januar und Juni nach eigenen Angaben um 7,8 Prozent auf 2,76 Millionen Passagiere.

An diesem Mittwoch werden bundesweit Temperaturen von 30 bis 36 Grad erwartet. Am Donnerstag klettert das Maximum noch ein Grad höher.