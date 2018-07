Tragödie in Pariser Vorort

Hochhausbrand in Frankreich – Schwangere Frau und drei Kinder tot

27.07.2018, 03:53 Uhr | AFP

Im Pariser Vorort Aubervilliers ist ein Brand in einem 18-stöckigen Hochhaus ausgebrochen. Eine schwangere Frau und ihre drei Kinder verloren dabei ihr Leben. Neun weitere Personen wurden verletzt.

Bei einem Hochhausbrand in einem Vorort von Paris sind eine Mutter und ihre drei Kinder ums Leben gekommen. Neun weitere Menschen wurden bei dem Brand in dem 18-stöckigen Wohnhaus in Aubervilliers verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag sagte. Unter den Verletzten sind demnach sechs Bewohner des Gebäudes und drei Feuerwehrleute. Nach Angaben von Augenzeugen war die ums Leben gekommene Mutter schwanger.

Der Brand brach laut Feuerwehr am Nachmittag im 17. Stock aus und breitete sich auf mehrere weitere Etagen aus. Die Toten wurden am Abend in einer Wohnung im 17. Stock entdeckt. Alle übrigen Bewohner wurden aus dem Gebäude gebracht.

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. An dem Löscheinsatz waren rund 30 Einsatzfahrzeuge und rund hundert Feuerwehrleute beteiligt. Die Arbeit der Rettungskräfte sei durch das extrem heiße Sommerwetter zusätzlich erschwert worden, hieß es.