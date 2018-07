Feierlichkeiten in Berlin

Mann bei Christopher Street Day gestorben

29.07.2018, 13:51 Uhr | lw, t-online.de

Bei der CSD-Parade in Berlin ist ein 33-jähriger Mann gestorben. Er war zusammengebrochen und konnte nicht mehr reanimiert werden. Die Polizei geht nicht von einer Straftat aus.

Beim 40. Christopher Street Day in Berlin ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Die Berliner Polizei teilte am Samstag auf Twitter mit, dass der Mann bei den Festlichkeiten zusammengebrochen war. Auch Rettungskräfte konnten den 33-Jährigen nicht mehr wiederbeleben. Derzeit gehe die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus.



Beim #CSDBerlin verstarb am Abend ein Mann, der kurz zuvor zusammengebrochen war. Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr reanimieren. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Die Angehörigen wurden zwischenzeitlich durch uns informiert.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 28, 2018

Laut einem Bericht der „Berliner Morgenpost“ ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr auf der Straße des 17. Juni in Höhe der Ahornallee. "Er ist zusammengebrochen und auf der Strecke liegengeblieben", äußerte sich ein Sprecher der Polizei gegenüber der Zeitung. Es sei nicht klar, ob es sich bei dem jungen Mann um einen Passanten oder einen Besucher der Parade handelte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Verstorbene aber keiner Gruppe zugehörig gewesen. Die Angehörigen konnten bereits von der Polizei informiert werden.

Die „Bild-Zeitung“ berichtete, dass ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet wurde, da die Todesursache bislang nicht geklärt ist. Erst nach der Obduktion wisse man mehr, so eine Polizeisprecherin gegenüber der Zeitung.

Die Polizei hatte die CSD-Parade am Abend aufgrund von Gewitter und Regen vorzeitig beendet. Zuvor hatten Hunderttausende Menschen zur Toleranz gegenüber Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender auf den Straßen gefeiert. Unter dem Motto "Mein Körper – meine Identität – mein Leben" zog die Parade am Samstag vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor.