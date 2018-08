Passagierflugzeug in Mexiko abgestürzt – 85 Verletzte

Eine Passagiermaschine ist in der Nähe eines internationalen Flughafens im Norden Mexikos verunglückt. 85 Menschen sind dabei verletzt worden, zwei Personen befinden sich in einem kritischen Zustand.

Bei dem Flugzeugunglück im Norden Mexikos sind nach Behördenangaben keine Menschen ums Leben gekommen. Es habe keine Toten bei dem Vorfall gegeben, teilte der Gouverneur des Bundesstaats Durango, José Aispuro, am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Das Flugzeug mit Dutzenden Menschen an Bord sei auf dem Weg vom internationalen Flughafen Guadalupe Victoria nach Mexiko-Stadt gewesen, hatte Aispuro zuvor im Fernsehen gesagt.

Der Pilot der Maschine habe vermutlich wegen des Wetters den Start abbrechen müssen. "Es hat geregnet, es gab einen Sturm, ich glaube, sie wollten abbrechen", sagte Aispuro. Es habe ein Feuer gegeben und die Maschine sei beschädigt worden.



Der Transportminister Mexikos, Gerardo Ruiz Esparza, erklärte auf Twitter, es seien 97 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord gewesen. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Start. Das Flugzeug habe etwa zehn Kilometer vom Flughafen im Bundesstaat Durango eine Notlandung gemacht, sagte ein Sprecher des örtlichen Zivilschutzes im Fernsehen. Zwei Personen seien in einem kritischen Zustand, sagte ein Sprecher der örtlichen Gesundheitsbehörden.

