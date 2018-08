Unglück bei Bologna

Explosion in Italien verwüstet Autobahn

07.08.2018, 08:37 Uhr | jmt, dpa, AFP, rtr

Ein Tanklastwagen ist auf einer italienischen Autobahn nahe Bologna explodiert. Mindestens ein Mensch starb, mindestens 60 wurden verletzt.

In der Nähe des Flughafens von Bologna in Italien ist es auf der Autobahn zu einer enormen Explosion gekommen. Nach Angaben der örtlichen Behörden ist bei der Explosion mindestens ein Mensch gestorben, mindestens 60 wurden verletzt, davon mehrere schwer. Zunächst war man von zwei Toten ausgegangen.

#BorgoPanigale #6ago 15.00, squadre #vigilidelfuoco al lavoro: inviate sul posto sezioni operative, nucleo #usar e #cinofili. In corso la ricognizione aerea elicottero reparto volo di Bologna pic.twitter.com/TtPdGSFWz1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 6, 2018

"Die Druckwelle war gewaltig", zitierte Ansa den Einsatzkoordinator der Feuerwehr, Giovanni Carella. Der Lastwagen war zunächst in Brand geraten und dann explodiert. Die Explosion setzte eine gefährliche Kettenreaktion in Gang: Brennende Trümmerteile setzten andere Autos in der Nähe in Brand, die teilweise auch explodierten.

Ursache des Brandes unklar

Warum der Lastwagen auf der Autobahn 14 in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Autobahn führt auch am Gelände des Flughafens Bologna entlang. Dieser war nach Angaben des Betreibers aber nicht betroffen. Auch habe es zunächst keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gegeben.

Von der Feuerwehr verbreitete Aufnahmen zeigten dichte Rauchschwaden über der Unglücksstelle und brennende Autos auf einem angrenzenden Parkplatz. Mehrere anliegenden Straßen wurden gesperrt.

Löscharbeiten beendet

Wegen der starken Hitzeentwicklung hätten sich die Löscharbeiten zunächst als schwierig erwiesen, berichtete Ansa. Sie seien am Nachmittag aber abgeschlossen worden.

Dem Fernsehsender TRC zufolge erschütterte eine Explosion auch ein Restaurant, vor dem ein Auto geparkt war. Fensterscheiben barsten, einige Anwohner hätten zunächst an ein Erdbeben gedacht.

In den sozialen Medien wurden Fotografien und Videos verbreitet, die das Unglück zeigen sollen. Sie zeigten einen Feuerball. Mit Hilfe von Google Street View verortete t-online.de ein Foto und ein Video, die die Explosion zeigen sollen und nicht weit voneinander entfernt aufgenommen wurden: Die Umgebungen stimmen überein, der Ort der Explosion auch. Das spricht aus Sicht der Redaktion dafür, dass die Bilder echt sind.

#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 6, 2018

Ein aktuelles Video der italienischen Staatspolizei zeigt das Ausmaß der Zerstörung. Darin ist ein riesiger Krater zu sehen. Ein Teil der Autobahnbrücke, auf der der Lastwagen unterwegs war, stürzte ein und riss ein klaffendes Loch in die Straße.