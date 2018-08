Siegburg

Zahlreiche Verletzte bei Brand: ICE-Strecke gesperrt

07.08.2018, 17:20 Uhr | sth, lw, dpa, t-online.de, AFP

Bei einem Brand in Siegburg wurden mehrere Menschen verletzt. Offenbar betrifft das Feuer auch die Bahnstrecke Köln-Frankfurt. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr Siegburg.

In Siegburg haben nach einem Böschungsbrand mehrere Häuser Feuer gefangen. Die Polizei geht von mindestens 40 Verletzten aus. Außerdem musste ein Teil der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt gesperrt werden.

Bei dem #Großbrand in #Siegburg wurden bislang 40 Personen verletzt, sechs davon schwer. — Polizei NRW SU (@polizei_nrw_su) August 7, 2018

"Es gibt mehrere Verletzte, darunter auch viele Schwerverletzte", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Siegburg in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Eine Zahl könne er nicht sagen. "Zehn sind es mindestens."

Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei war mit zwölf Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz, wie eine Sprecherin in Siegburg auf Anfrage mitteilte. Mehrere Straßen am Brandort in Siegburg-Brückberg seien abgesperrt worden, Anwohner würden in Sicherheit gebracht. Über mögliche Verletzte konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Die örtliche Feuerwehr rief die Menschen im Kurzbotschaftendienst Twitter auf, den Bereich Brückberg großräumig zu meiden und Feuerwehr und dem Rettungsdienst die Durchfahrt zu gewähren.

Brand in Siegburg: Offenbar hat eine Böschung Feuer gefangen. (Symbolfoto) (Quelle: Torsten Heinrich)

Erst die Böschung, dann brennen Häuser

"Es hat mit einem Böschungsbrand angefangen, der hat auf Wohnhäuser übergegriffen", sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Feuer gekommen sei, sei noch unklar.



Nach Angaben der Stadt Siegburg habe der Funkenflug eines Zuges vermutlich den Brand verursacht. Durch die Funken sei die Böschung auf beiden Seiten der Strecke nach langer Trockenheit schnell in Flammen geraten, sagte ein Stadtsprecher.

Böschungsbrand in #Siegburg



(Das Video wurde mir von einem Kollegen zur Verfügung gestellt) pic.twitter.com/2s6pVQqbzu — Tim Knopf (@lokfuehrer_tim) August 7, 2018

So geht es weiter auf der Bahnstrecke Köln-Frankfurt



ICEs zwischen Köln und Frankfurt würden am Rhein entlang umgeleitet und kämen bis zu 90 Minuten verspätet an, teilte die Bahn mit. Neben den Fernzügen waren zahlreiche Regionalzüge und S-Bahnen betroffen, die ganz ausfielen. Zwischen Hennef und Troisdorf fuhren Ersatzbusse. Die Bahn bat alle Reisenden, sich vor der Fahrt zu informieren, ob ihr Zug fährt.