Brückeneinsturz in Genua

"Wir werden nicht aufhören zu suchen"

Katastrophe in Genua: Beim plötzlichen Einsturz einer Autobahnbrücke sind Dutzende Menschen gestorben. (Quelle: t-online.de)

In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine Autobahnbrücke eingestürzt. Als die Brücke über 40 Meter tief einkrachte, herrschte ganz normaler Verkehr darauf.

Autobahnbrücke in Genua eingestürzt

Es sind Bilder des Grauens: In Genua ist eine befahrene Autobahnbrücke über der Stadt eingestürzt. Mindestens 35 Menschen starben.

Der Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua hat offenbar Dutzende Menschen das Leben gekostet. Es seien mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Feuerwehr. Offiziell bestätigt seien von der Präfektur bislang 20 Todesopfer und 16 Verletzte, sagte am Abend der Einsatzleiter des Zivilschutzes, Luigi D'Angelo. Diese Zahl sei "provisorisch".

Auch in der Nacht sollten die Rettungsarbeiten weitergehen. "Wir werden nicht aufhören zu suchen", sagte D'Angelo. Elf Überlebende seien aus den Trümmern geborgen worden, hatte Bürgermeister Marco Bucci dem Fernsehsender SkyTG24 gesagt. Das Verkehrsministerium sprach von einer "unermesslichen Tragödie". Fernsehbilder vom Unglücksort zeigten die über 40 Meter hohe Morandi-Brücke, in der eine große Lücke von Dutzenden Metern klaffte, in Staubwolken.

Brückeneinsturz in Genua: t-online.de zeigt, wo das Unglück passiert ist. (Quelle: t-online.de)

Mehr als 300 Rettungskräfte waren nach Angaben der Feuerwehr im Einsatz. In der Nähe der Brücke wurden nach dem Einsturz vorsichtshalber Gebäude evakuiert. Es bestehe das Risiko, dass weitere Teile des Bauwerks einbrechen, berichtete Ansa unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort.



Drei Krankenhäuser in Genua wurden in Alarmbereitschaft versetzt. In sozialen Medien verbreiteten Augenzeugen Videos und Fotos der Tragödie.

Die Ponte Morandi: Das eingestürzte Teilstück ist rot markiert. (Quelle: t-online.de/Google Earth)

Nach Berichten von Zeugen wurden Autos in die Tiefe gerissen, Lastwagen landeten im Fluss Polcevera, über den die mehr als 40 Meter hohe Brücke der A10 auch führt. Zahlreiche Fahrzeuge wurden unter herabfallenden Trümmern begraben. Unter den Toten soll auch ein Kind sein.









Die Morandi-Brücke auf der Autobahn A10, der berühmten Urlaubsverbindung "Autostrada dei Fiori", stürzte in mehr als 40 Metern Höhe auf einem zwischen 100 und 200 Meter langen Stück ein. Die Brücke überquert unter anderem Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet im Westen von Genua. Dort wurden der Nachrichtenagentur Ansa zufolge Häuser evakuiert.

Der Einsturz habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit. Feuerwehr und Polizei veröffentlichten unter anderem ein dramatisches Bild: Ein Lastwagen steht auf der Brücke, die direkt vor ihm eingestürzt ist.

Das Polcevera-Viadukt, das umgangssprachlich nach seinem Planer Riccardo Morandi benannt ist, ist eine innerstädtische Autobahnbrücke mit einer Gesamtlänge von 1182 Metern. Die Schrägseilbrücke im Westen der Stadt wurde 1967 fertiggestellt. Sie bildet den Beginn der A10 von Genua nach Ventimiglia, die entlang der italienischen Riviera durch Ligurien bis zur französischen Grenze verläuft. Die Autobahn habe als marode gegolten, berichtete ARD-Korrespondentin Ellen Trapp.

Der Autobahn-Betreiber Autostrade erklärte, es seien Arbeiten im Gange gewesen, um das Fundament der Fahrbahn auf dem Viadukt zu verstärken. Auf der Brücke selber habe ein Baukran gestanden. "Die Arbeiten und der Gesamtzustand der Brücke wurden ständig überwacht", teilte das Unternehmen mit, das von Atlantia kontrolliert wird. "Die Einsturzursache wird gründlich untersucht, sobald es sicher ist, die Unglücksstelle zu betreten."

Verkehrsminister Danilo Toninelli sprach von einer "entsetzlichen Tragödie". Er schloss in einem Radio-Interview aus, dass Bauarbeiten an der Brücke Grund für den Einsturz seien. Vize-Regierungschef Luigi Di Maio sagte, der Staat werde alles unternehmen, um den Familien der Opfer zu helfen.

Trümmer auf dem Gewerbegebiet: Retter gehen mittlerweile von vielen Toten aus. (Quelle: imago)



Die Aktien des Strecken-Betreibers drehten nach Bekanntwerden des Unglücks ins Minus und verloren binnen Minuten um bis zu 4,6 Prozent. Daraufhin wurde der Handel mit den Papieren an der Mailänder Börse vorübergehend gestoppt. Der Atlantia-Konzern, hinter dem die Benetton-Familie steht, ist auch in der Bundesrepublik nicht unbekannt.



Die Italiener hatten sich jüngst mit dem deutschen Bauriesen Hochtief verbündet, um den spanischen Mautautobahn-Betreiber Abertis zu übernehmen. Atlantia soll im Zuge der Transaktion auch direkt bei Hochtief einsteigen und knapp über 24 Prozent der Anteile halten.