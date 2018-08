Schweres Unglück in Italien

Autobahnbrücke in Genua stürzt ein

14.08.2018, 12:38 Uhr | AFP, dpa

Es sind Bilder des Grauens: In Genua ist mitten am Tag eine Autobahnbrücke eingestürzt. Fotos zeigen, dass darauf zum Zeitpunkt des Unglücks Verkehr herrschte.

In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine vierspurige Autobahnbrücke eingestürzt, Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Zunächst gab es keine Berichte über Tote oder Verletzte. Die Tageszeitung "La Repubblica" schrieb aber online, dass mehrere Autos in die Tiefe gestürzt sein könnten.

Während eines gewaltigen Unwetters

Laut Nachrichtenagentur Ansa stürzte die Brücke in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von um die 100 Meter ein. Erste Fernsehbilder vom Unglücksort zeigten die Morandi-Brücke, in der eine große Lücke von dutzenden Metern klaffte, in Staubwolken. Bei dem darunter liegenden Stadtteil handelt es sich offenbar um ein von Industrie und Gewerbe geprägtes Gebiet.

Der Einsturz habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Feuerwehr veröffentlichte ein dramatisches Bild: Ein Lastwagen steht auf der Brücke, die direkt vor ihm eingestürzt ist. Die Autobahn 10 wurde gesperrt.

Mehr in Kürze.