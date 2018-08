Mindestens elf Tote

40 Meter hohe Autobahnbrücke in Genua eingestürzt

14.08.2018, 14:07 Uhr | AFP, dpa, rtr, jmt

Rettungsarbeiten an der eingestürzten Autobahnbrücke: Zahlreiche Autos sind in den Trümmern eingeklemmt, es gibt viele Tote. (Quelle: Luca Zennaro/Ansa/AP/dpa)

Es sind Bilder des Grauens: In Genua ist eine befahrene Autobahnbrücke über der Stadt eingestürzt. Mindestens elf Menschen starben.

In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine vierspurige Autobahnbrücke eingestürzt, Rettungskräfte sind mit Spürhunden im Großeinsatz. Das Verkehrsministerium sprach von einer "unermesslichen Tragödie". Erste Fernsehbilder vom Unglücksort zeigten die über 40 Meter hohe Morandi-Brücke, in der eine große Lücke von dutzenden Metern klaffte, in Staubwolken.



Die eingestürzte Brücke kurz nach dem Unglück: Unter ihr liegt ein Industrie- und Gewerbegebiet. (Quelle: Polizia di Stato)



Nach Angaben des Innenministeriums starben bei dem Einsturz am Mittag mindestens elf Menschen, 20 Fahrzeuge seien betroffen gewesen. Mindestens zwei Überlebende wurden aus den Trümmern gerettet. Vier Schwerverletzte wurden demnach bereits in Krankenhäuser gebracht. In sozialen Medien verbreiteten Augenzeugen Videos und Fotos der Tragödie.

Der Einsturz riss offenkundig mehrere Fahrzeuge mit. "Zahlreiche Autos" seien zwischen den Trümmern eingequetscht, berichtete Ansa unter Berufung auf Polizeikreise. Mehrere Lastwagen seien im Fluss Polvecera gelandet, über den die mehr als 40 Meter hohe Brücke der A10 auch führt.

Häuser unter der Brücke evakuiert

Laut Nachrichtenagentur Ansa stürzte die Brücke auf einer Länge von rund 100 Metern ein. Bei dem darunter liegenden Stadtteil handelt es sich offenbar um ein von Industrie und Gewerbe geprägtes Gebiet. Dort wurden der Nachrichtenagentur Ansa zufolge Häuser evakuiert.

Der Einsturz habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit. Feuerwehr und Polizei veröffentlichten unter anderem ein dramatisches Bild: Ein Lastwagen steht auf der Brücke, die direkt vor ihm eingestürzt ist.

Ein Lastwagen steht kurz vor der Einsturzstelle: Das Bild wurde von der Feuerwehr verbreitet. (Quelle: Vigili del Fuoco/dpa)



Das in den sechziger Jahren gebaute und 2016 renovierte Bauwerk, das auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, ist Teil der Mautautobahn A10. Sie habe als marode gegolten, berichtete ARD-Korrespondentin Ellen Trapp. Die Autobahn wurde gesperrt.

Trümmer auf dem Gewerbegebiet: Retter gehen mittlerweile von vielen Toten aus. (Quelle: imago)



Die Aktien des Strecken-Betreibers drehten nach Bekanntwerden des Unglücks ins Minus und verloren binnen Minuten um bis zu 4,6 Prozent. Daraufhin wurde der Handel mit den Papieren an der Mailänder Börse vorübergehend gestoppt.