120 Menschen an Bord

Fahrgastschiff sitzt zeitweise im Rhein fest

20.08.2018, 17:45 Uhr | AFP

Ausflugsschiff auf Rhein havariert: Das Fahrgastschiff "Douce France" liegt an einem Anleger fest. (Quelle: Oliver Berg/dpa)

Ein Fahrgastschiff mit etwa 120 Menschen an Bord hat am Montag zeitweise im Rhein festgesessen. Die "Duce France" konnte in der Zwischenzeit wieder frei gezogen werden.

Das französische Schiff war an einem Anleger vor der Kölner Altstadt mit dem Bug auf Grund geraten, wie die zuständige Wasserschutzpolizei in Duisburg am Montag mitteilte. Aus eigener Kraft kam das Schiff nicht mehr frei.

Das Fahrgastschiff "Douce France": Das Ausflugsschiff mit 125 Menschen an Bord war auf dem Rhein in Köln auf Grund gelaufen. (Quelle: Oliver Begr/dpa)



120 Passagiere konnten von Board gehen

Das havarierte Fahrgastschiff wurde daher am Montagnachmittag mit Hilfe eines Containerschiffs wieder frei gezogen. Die Passagiere konnten anschließend von Bord gehen. Die Schifffahrt wurde während des Einsatzes durch die Wasserschutzpolizei kurzzeitig gesperrt.