Zunächst Abkühlung

Sommer kommt noch einmal zurück

25.08.2018, 18:42 Uhr | dpa

Vergleichsweise kühl und überwiegend trocken, so ist das Wetter in Deutschland an diesem Wochenende. Für die kommende Woche kündigen sich deutlich höhere Temperaturen an.



Nach der wochenlangen Hitze ist die von vielen Menschen ersehnte Abkühlung da - aber auf ergiebigeren Regen müssen viele Regionen weiter warten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die kommenden Tage mit unbeständigem, kühlem oder nur mäßig warmem Wetter, wie er in Offenbach mitteilte.



Für Sonntag sagen die Meteorologen für den Westen und Südwesten teils längere Aufheiterungen voraus, nur in Küstennähe und im Südosten seien noch dichtere Wolken und teils schauerartiger Regen möglich. Örtlich könnte es auch blitzen und donnern, die Gewitter dürften im Tagesverlauf nachlassen.



Am Dienstag bis zu 28 Grad



Die Höchsttemperaturen sollen am Sonntag zwischen 17 Grad auf Borkum und im Bergland und bis 22 Grad bei Sonne im Westen liegen. Dabei werde ein schwacher Wind erwartet. Der Montag dürfte dem Norden Wolken und Regen bringen. Im Süden soll es häufig trocken und heiter bleiben bei Höchsttemperaturen von 21 bis 25 Grad. Dabei soll ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Südwest wehen, der an einigen Küstenabschnitten zeitweise stark bis stürmisch ausfällt.



Auch für Dienstag erwartet der DWD im Norden noch viele Wolken, während es nach Süden hin zunehmend auflockert. Es bleibt weitgehend trocken, dabei werden Tageshöchstwerte von 22 Grad im Nordosten und zwischen 22 und 28 Grad im Südwesten erwartet.