In Baden-Württemberg

Oldtimer schleudert in Gegenverkehr – zwei Tote

25.08.2018, 20:18 Uhr | dpa, dru

Ermittler am Unfallort: Der Oldtimer fuhr aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. (Quelle: Rene Priebe/PR-Video/dpa)

Tragischer Unfall in Baden-Württemberg: Auf nasser Fahrbahn gerät ein Oldtimer ins Schleudern und kollidiert mit zwei entgegenkommenden Autos. Zwei Insassen sterben. Angehörige müssen das Unglück mitansehen.

Bei einem Zusammenstoß mit zwei anderen Fahrzeugen im Gegenverkehr sind zwei Menschen in einem historischen Cabrio ums Leben gekommen. Der Oldtimer war am Samstag bei Wiesloch in Baden-Württemberg auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten.

Aus bislang unbekannter Ursache hatte der Fahrer des Sportwagens vom Typ AC Cobra die Kontrolle verloren und war über eine Verkehrsinsel geschleudert. Im Gegenverkehr stieß er mit einem Renault und einem VW zusammen. Der VW stürzte in einen Straßengraben. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.





Angehörige der beiden Todesopfer fuhren laut "Heidelberg 24" direkt hinter dem verunfallten AC Cobra. Sie seien von Seelsorgern vor Ort betreut worden.

Ein Polizeihubschrauber machte Bilder von der Unfallstelle, um den Hergang zu klären. Alle drei Wagen seien erheblich beschädigt worden, so die Polizei. Die Landstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.