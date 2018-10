Tragischer Unfall in Hamburg

Lastwagen überrollt Kind beim Anfahren

20.10.2018, 21:13 Uhr | dpa

Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild): In Hamburg wurde ein Junge von einem Lastwagen überrollt. (Quelle: Dirk Sattler/imago)

In Hamburg spielen sich dramatische Szenen ab, als ein Lastwagenfahrer beim Anfahren einen zweijährigen Jungen übersieht – das Kind kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein zweijähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Lurup von einem Lkw überrollt und schwer verletzt worden. Das Kind sei vermutlich zu nah an den Lkw gekommen, als dieser bei Grün an einer Ampel anfuhr, teilte ein Polizeisprecher mit.



Dabei sei der Junge vom Fahrzeug erfasst und überrollt worden. Polizeiangaben zufolge wurde der Zweijährige mit Brüchen und Quetschungen in ein Krankenhaus eingeliefert.