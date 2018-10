Belohnung für Zeugenhinweise

Frau stirbt nach Sturz: Polizei fahndet nach Tätern

23.10.2018, 16:37 Uhr | dpa

Die Täter wollten an ihre Handtasche – und nahmen den Tod der Frau dafür in Kauf: Noch immer sucht die Polizei in Krefeld nach zwei Männern, die für den tödlichen Sturz einer 84-Jährigen verantwortlich sind.

Im Fall einer 84-Jährigen, die rund zwei Wochen nach einem Handtaschenraub in Krefeld gestorben ist, suchen die Ermittler weiter nach Zeugen. Die Täter seien noch nicht gefasst, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Die mit einem Rollator gehende Frau war bei dem Überfall gestürzt.

Zwei Männer waren an ihr vorbeigeradelt und hatten versucht, ihre Handtasche wegzureißen. Dies war zunächst misslungen. Während die Seniorin schwer verletzt und bewusstlos am Boden lag, stahl das Duo die Tasche und floh.





Ein Zeuge entdeckte das Opfer nach dem Überfall und alarmierte den Rettungsdienst. Die Polizei sucht mit Phantombildern nach den Tätern und hat 5,000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung führen.