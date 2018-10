Fliegerbombe in Frankfurt

16.000 Menschen müssen Sperrkreis verlassen

29.10.2018, 20:04 Uhr | dpa

Von der Evakuierung betroffene Menschen verlassen das Europaviertel in Frankfurt: Rund um den Fundort wurde eine Sicherheitszone errichtet. Betroffen davon sind rund 16.000 Menschen. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)

In Frankfurt am Main ist bei Bauarbeiten eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Noch am Abend soll versucht werden, diese zu entschärfen.

In Frankfurt ist bei Bauarbeiten eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Feuerwehr sperrte nach eigenen Angaben Teile des Stadtteils Gallus ab. Rund um den Fundort auf der Europa-Allee wurde eine Sicherheitszone errichtet. Betroffen davon waren unter anderem Bereiche der Messe, eines Neubaugebiets und einer Bahn-Strecke.

Rund 16.000 Menschen wurden aufgerufen, sich bis spätestens 20.00 Uhr in Sicherheit zu bringen. Betroffene Anwohner seien gebeten, sich eine andere Unterkunft zu suchen, könnten aber auch in der Halle fünf der Messe die Zeit bis zur Entschärfung und Aufhebung der Sperrung verbringen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es gebe rege Anfragen am Bürgertelefon. Die Feuerwehr rief dazu auf, Nachbarn und Bekannte über die Evakuierung zu informieren.

Vor der eigentlichen Entschärfung sollte zunächst abgewartet werden, dass der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen gegen 23.00 Uhr wegen des Nachtflugverbots pausiert. Am späteren Abend sollte zudem der Bahnverkehr zwischen Galluswarte und Frankfurt West eingestellt werden, sagte eine Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Betroffen seien vier S-Bahnlinien sowie der regionale Zugverkehr.