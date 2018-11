Sonne im Herbst

Der goldene November bleibt

Nach einer kühlen letzten Oktoberwoche wird es im November vielerorts wieder sonnig und warm. So bleibt es auch am Wochenende schön.

Morgens knackig kalt mit Frost, im Laufe des Tages frühlingshafte Temperaturen: Der Novemberanfang zeigt sich von seiner schönsten Seite. Während Spanien und Frankreich mit einem harten Wintereinbruch zu kämpfen haben, ist von Schnee dieser Tage in Deutschland nicht die Rede.

Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag bei bis elf Grad an der Nordseeküste und bis 15 Grad in Dresden. Am Samstag ist es vielerorts etwas kühler, bis 10 Grad in Achen und Erfurt. Nur am Alpenrand kommen die Temperaturen auf 15 Grad, und das bei viel Sonnenschein.

Kleiner Sommer im November

Am Sonntag wird es dann im Osten Deutschland beinahe frühsommerlich: 19 Grad in Dresden, genauso warm wird es auch im südöstlichen Linz. Nur auf Sylt bleibt es, bei 9 Grad, herbstlich.







Verantwortlich für diesen ungewöhnlich warmen Novemberbeginn ist das Hoch "Yogi". Es kämpfte gegen Tief "Vaia" und "Wenke". Aktuell sieht es so aus, als würde "Yogi" den Kampf um das Herbstwetter in Deutschland gewinnen.