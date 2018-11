Berichte über Macheten-Angriff

Zwei Verletzte bei Streit unter Küchenmitarbeitern in London

02.11.2018, 14:46 Uhr | dpa

Bewaffnete Polizisten laufen zum Ort eines Vorfalls in Londons Innenstadt. Ein Mann soll Medienberichten zufolge am Freitag in London zwei Menschen mit einer Machete verletzt haben. Foto: Pa/Press Association Images. (Quelle: dpa)