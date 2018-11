In Allgäuer Bahnhof

Strauchelnder Mann wird von Zug überfahren

07.11.2018, 22:09 Uhr | AFP

In Bayern ist ein Mann vor einen einfahrenden Zug gestürzt und tödlich verunglückt. Stand das Opfer unter Alkoholeinfluss? Die Ermittlungen dauern an.

In Pfronten im Allgäu hat ein einfahrender Zug einen am Bahnsteig ins Straucheln geratenen Mann erfasst und tödliche Verletzungen zugefügt. Der Mann sei Dienstagabend beim Einfahren des Zugs von einer Bank aufgestanden und in Richtung des Triebwagens gelaufen, teilte die Polizei in Kempten mit. Dabei sei er an die rechte Seite des abbremsenden Zugs geraten.



Die Polizei will nun prüfen, ob der Getötete womöglich unter Alkoholeinfluss stand. Der Zugführer erlitt einen Schock und musste behandelt werden.