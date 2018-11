Großeinsatz am Freitagabend

Mann stirbt bei Feuer im Klinikum Konstanz – Identität unklar

17.11.2018, 13:16 Uhr | dpa

Löscharbeiten in einem Konstanzer Klinikum: Die Identität des getöteten Mannes ist bislang unklar. (Quelle: Christopher Kutschker/dpa)

In einem Patientenzimmer im Klinikum Konstanz ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Feuer ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Brandursache ist unklar.

Bei einem Feuer im Klinikum in Konstanz ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Bei fünf Personen bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Identität des Toten ist bislang unklar. Brandermittler nahmen am Samstag ihre Arbeit auf.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 19.30 Uhr in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Die Flammen weiteten sich laut Polizei aus. Das Gebäude musste teilweise evakuiert werden. Laut dem "Südkurier" aus Konstanz mussten mehr als 20 Menschen ihre Zimmer verlassen.

Gegen 21 Uhr konnte das Feuer laut Polizei gelöscht werden. Wie die Stadt Konstanz auf Twitter mitteilte, wurde ein Stockwerk im betroffenen Flügel wegen der Rauchentwicklung danach noch geräumt. Die Notaufnahme des Klinikums musste aufgrund des Brands geschlossen werden. Betroffene sollten auf die Notaufnahmen in Radolfzell und Singen ausweichen.





Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es seien auch Rettungskräfte aus der benachbarten Schweiz zur Hilfe gekommen. Warum das Feuer ausbrach, sei noch unklar, sagte die Polizeisprecherin weiter. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.