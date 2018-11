Winter-Wetter

Eisiger Frost hat Deutschland vorerst im Griff

Sachsen, Oberwiesenthal: Eingefrorene Autos stehen auf dem Fichtelberg. In Teilen Sachsens und Sachsen-Anhalts wurde am Dienstagnachmittag neuer Schneefall erwartet. (Quelle: dpa)

Deutschland stehen kalte Nächte bevor. Es drohen Glatteis und Temperaturen von bis zu minus zehn Grad. Ende der Woche gibt es Regen – und es wird wärmer.

In Teilen des Landes fällt der erste Schnee, die Kleidung für die kalte Jahreszeit ist bei vielen wohl längst ausgepackt. Mitte der Woche ist es in Deutschland flächendeckend kalt, nachts gibt es Frost. Aber bis Ende der Woche bringen atlantische Tiefausläufer mildere Temperaturen. Tief "Halka" erreicht bereits am Mittwoch teils mit Regen den Westen. Hoch "Dominik" behält dagegen im Süden und Osten des Landes die Oberhand. Dort kann auch stellenweise die Sonne scheinen.

Doch der Dienstag bleibt zunächst einmal ungemütlich. Die Sonne zeigt sich nur selten. "Im Süden und Südosten kann es weitere Schneefälle geben", sagt Dennis Schneider, Meteorologe der Meteogroup. Die Nacht zu Mittwoch wird zwar in weiten Teilen des Landes niederschlagsfrei – aber kalt. Es gibt Frost im ganzen Land, die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und minus 5 Grad. Besonders eisig kann es in Sachsen, Thüringen und Bayern werden. In höheren Lagen und dort, wo noch Schnee liegt, könne es bis zu minus 10 Grad kalt werden, sagt Schneider. Da, wo es besonders kalt ist, könne es auch zu Glatteis kommen.







Am Mittwoch zeigt sich das Wetter zweigeteilt. "Während in der Nordosthälfte freundliches Wetter dominiert, zeigt sich die Sonne im Westen und Süden kaum", sagt Schneider. "Hier kann es am Nachmittag und Abend auch Regen geben." Wo die Sonne scheint, ist es allerdings kälter. Während die Temperaturen im Osten bei 0 bis 3 Grad liegen, ist es im Westen mit 4 bis 7 Grad etwas wärmer.

Am Donnerstag wird Hoch "Dominik" von einem noch namenlosen weiteren Tief bedrängt, aber die Wetterteilung bleibt. Im Westen sollen die Höchsttemperaturen dann auf 6 bis 13 Grad steigen. Im Osten bleibt es dagegen bei 0 bis 4 Grad. Jedoch zieht der Regen immer weiter ins Land – in einem Streifen vom Saarland bis Mecklenburg-Vorpommern kann es zu Niederschlägen kommen.



Kaum Sonnenschein am Wochenende

Ende der Woche wird es milder, die Tiefs erreichen aber auch den Osten und Südosten. Am Freitag gibt es deswegen kaum Sonnenschein, in ganz Deutschland kann es regnen. Dafür steigen die Temperaturen an, in Nordrhein-Westfalen könnte es bis zu 12 Grad warm werden.







Diese Tendenz setzt sich auch am Wochenende fort. Hoch "Dominik" zieht sich ganz nach Russland zurück. Weitere Tiefdruckgebiete folgen und lassen dem Winter vorerst keine Chance. Es bleibt regnerisch, aber mit 6 bis 12 Grad vergleichsweise warm für diese Jahreszeit.