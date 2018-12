Intensivstation

Zirkusakrobatin stürzt von Hochseil

24.12.2018, 08:16 Uhr | AFP

Ein Zirkuszelt: Bei einer Vorstellung in Remscheid ist eine Hochseilakrobatin acht Meter in die Tiefe gestürzt. (Quelle: Westend61/imago)

Drama im Weihnachtszirkus in Remscheid: Eine Hochseilartistin stürzt acht Meter in die Tiefe. Sie verletzte sich schwer.

Bei einer Zirkusaufführung in Remscheid ist eine Akrobatin vom Hochseil acht Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die 32-jährige Lebenspartnerin des Direktors des "Remscheider Weihnachtscircus" wurde nach dem Unglück am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Wuppertal mitteilte. Sie liege derzeit auf der Intensivstation, sagte ein Polizeisprecher, ohne nähere Angaben zu machen.

Die Zirkusaufführung wurde nach dem Unglück abgebrochen. Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr. "Die genauen Umstände dieses Unfalls sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen", erklärte die Polizei. Das Management des Zirkus war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.