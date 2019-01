Newsblog zum Wintereinbruch

Zahlreiche Glätte-Unfälle – Frau stirbt in Stau auf A8

10.01.2019, 10:04 Uhr | helser, job, t-online.de, AFP, dpa, pdi, tyh, nhr

Lawinengefahr und Lebensgefahr für Wintersportler: Schnee und Kälte regieren auch in der Steiermark, ganz Österreich und selbst in Griechenland. (Quelle: Reuters)

Lawinengefahr hoch, Straßen gesperrt, Unterricht abgesagt: So sieht der Winter in Bayern aus. In Österreich ist die Lage noch bedrohlicher. Alle Infos im Newsblog.

9:30 Uhr: 16 Jahre alter Deutsch-Australier stirbt beim Skifahren

Vor den Augen seiner Eltern und seines Bruders ist ein 16 Jahre alter Deutsch-Australier beim Skifahren in Österreich von einer Lawine verschüttet worden und ums Leben gekommen. Die Familie sei in St. Anton am Arlberg abseits der Pisten unterwegs gewesen und am späten Mittwochnachmittag in sehr steilem Gelände nicht weitergekommen, sagte ein Polizeisprecher.



Der 16-Jährige habe einen Notruf abgesetzt. Während die Retter unterwegs waren, um die Familie zu bergen, habe ihn eine Lawine erfasst. Der Junge sei zwar nach 20 Minuten geborgen worden, habe jedoch nicht reanimiert werden können. Der Vater sei Deutscher, die Mutter Australierin. Die Familie lebt in Australien. Sie war laut Polizei ohne Notfallausrüstung wie Schaufel oder Lawinensuchgerät unterwegs.

8:02 Uhr: Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen – Frau stirbt in Stau auf A8

Starker Schneefall und glatte Straßen haben im ganzen Bundesgebiet zu langen Staus und zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Auf der stark eingeschneiten Autobahn 8 steckten in zwischen Ulm und Mühlhausen in Baden-Württemberg zahlreiche Autos und Lastwagen stundenlang fest. Dabei kam eine Frau ums Leben, wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten. Die 54-Jährige sei tot in ihrem Auto entdeckt worden, als sich der Stau auflöste, sagte ein Polizeisprecher der Zeitung. Man gehe von einem medizinischen Problem aus, die Frau sei offenbar eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht.



Baden-Württemberg: Nach starkem Schneefall stehen Autos und Lastwagen auf der mit Schnee bedeckten Autobahn A8. (Quelle: Kohls/SDMG/dpa)



In Mecklenburg-Vorpommern sperrte die Polizei nach einer Reihe von Unfällen hat die Polizei die Autobahn 20 bei Jarmen in Fahrtrichtung Rostock. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sind bei Glätte am Morgen kurz vor der Abfahrt Jarmen mindestens acht Autos ineinander gefahren. Es gebe mehrere Verletzte, die Lage sei noch unklar. Zur Unfallzeit gab es Temperaturen von knapp unter null Grad, wie es weiter hieß.

Im südlichen Oberbayern kamen viele Fahrzeuge ins Schlingern und rutschten in Straßengräben, wie die Polizei mitteilte. Eine Sprecherin schätzte die Zahl der Unfälle auf bis zu 100. Im nördlichen Oberbayern und in Niederbayern blieben einige Fahrzeuge, vor allem Lastwagen, an Steigungen liegen. In Niederbayern wurde die Polizei von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh zu 25 Verkehrsunfällen gerufen, dabei habe es einen Leichtverletzten gegeben.

Schwerverletzt worden sei ein 47-Jähriger, er geriet laut Polizei mit seinem Auto in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ins Schleudern, sein Wagen sei gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt.

6:22 Uhr: Weiter viel Schnee im Süden – kaum Besserung in Sicht

Die Menschen in Bayern und in Österreich ringen weiter mit den Härten des Winters. In Südbayern sind die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau wegen Schnees weitgehend abgeschnitten, aber mit Lebensmitteln ausreichend versorgt.



Auch immer mehr Orte in Österreich sind nicht erreichbar – darunter der Ort Galtür in Tirol. In großen Teilen des österreichischen Bundeslandes Salzburg gilt die höchste Warnstufe.

Seit Tagen schneit es vor allem im Alpenraum immer wieder. Dort gilt auch für Donnerstag die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist bis mindestens Mitte nächster Woche vor allem im Alpenraum mit Schnee zu rechnen. Eine aktuelle Unwetterwarnung wegen heftiger Schneefälle gilt bis Freitag. Im Erzgebirge und an den Alpen können die Neuschneemengen Höhen von 30 bis 50 Zentimeter, in Staulagen von 70 bis 90 Zentimeter erreichen, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Donnerstag, 10.01.2019, 6:20 Uhr: Skifahrer befreien verschüttete Schüler aus dem Schnee

Während deutsche Schüler von einer Lawine erfasst werden, sitzen hunderte Menschen durch das Schneechaos von der Außenwelt abgeschnitten fest – Am Mittwoch zeigte sich der Winter von seiner gefährliche Seite. Hier lesen Sie eine Zusammenfassung des gestrigen Tages.

17:52 Uhr: Bahn sagt Schneemassen mit Baggern den Kampf an

Um mehrere Bahnhöfe in Oberbayern von den Schneemassen zu befreien, rückt die Bahn mit schwerem Gerät an. In Miesbach, Schaftlach in Waakirchen und Schliersee seien unter anderem Bagger und Radlader im Einsatz, um Schneemassen abzutransportieren. "Es ist so viel Schnee in den Bahnhöfen, die normalen Räumfahrzeuge reichen da nicht", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Ziel sei, die Infrastruktur so weit vom Schnee zu befreien, dass in der Nacht zum Donnerstag Räumfahrten möglich sind und der Zugbetrieb am Morgen wieder aufgenommen werden kann. Hunderte Kräfte seien im Einsatz. "Wir haben eine außerordentliche Wetterlage und damit auch eine außerordentliche Betriebssituation", sagte der Sprecher. Wo ein halber Meter Schnee liege, reiche eine Weichenheizung nicht mehr aus.

Die Bayerische Oberlandbahn hatte den Zugbetrieb von Holzkirchen nach Schliersee-Bayrischzell sowie nach Lenggries-Tegernsee eingestellt.

17:30 Uhr: Deutsche Schüler werden von Lawine erfasst – und überleben

Sechs Schüler aus Deutschland sind in Österreich von einer Lawine erfasst und zum Teil verschüttet worden. Wie die Polizei mitteilte, überlebten alle den Vorfall nahezu unverletzt. Die Schneebrettlawine löste sich beim Skigebiet Wildkogel unterhalb der Bergstation. Die Ausläufer der Lawine erfassten die Schüler an einer Skiweg-Querung. Zwei der Jugendlichen (16 und 17) wurden dabei ganz, zwei (beide 17) zum Teil verschüttet. Zwei weitere (16 und 17) wurden von der Lawine erfasst, aber nicht verschüttet.

Die 29 Jahre alte Lehrerin und eine weitere Schülerin hatten Glück, sie erwischte die Lawine nicht. In kürzester Zeit gelang es nachfolgenden Skifahrern und den anderen Schülern, die Verschütteten zu orten und zu bergen. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

17:20 Uhr: Bundeswehr holt Mitarbeiter von Asthma-Zentrum aus Schneechaos

Wegen des starken Schneefalls übernimmt die Bundeswehr Versorgungsfahrten in den abgeschnittenen Ortsteil Buchenhöhe der Gemeinde Berchtesgaden. In Buchenhöhe gibt es ein Asthma-Zentrum für Jugendliche. Da die Mitarbeiter der Reha-Einrichtung wegen des starken Schneefalls nicht mehr von und zu ihrem Arbeitsplatz kamen, sei die Bundeswehr um Unterstützung gebeten worden, sagte der Geschäftsleiter der Marktgemeinde, Anton Kurz. Mit den schweren Militärfahrzeugen könne Buchenhöhe weiter erreicht werden. In dem Ortsteil sitzen rund 350 Menschen fest. Einsatzkräfte hatten sich schon zuvor darum gekümmert, die eingeschlossenen Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen.

17:00 Uhr: In den Alpen und dem Erzgebirge ist keine Entspannung in Sicht

Laut Deutschem Wetterdienst wird es in den Alpen und im Erzgebirge auch in den nächsten Tagen schneien. Am Samstag kommt es möglicherweise zu einer kurzen Verschnaufpause. Noch am Wochenende soll aber neuer Schnee fallen.

Alpen und Erzgebirge: Schnee bis in die nächste Woche



16:05 Uhr: Österreichisches Dorf seit vier Tagen ohne Strom

Mehrere Gemeinden in Österreich sind wegen des Schnees von der Stromversorgung abgeschnitten. Besonders hart getroffen hat es dabei rund 60 Haushalte auf dem Rengerberg in der Gemeinde Bad Vigaun unweit der deutsch-österreichischen Grenze, die schon seit vier Tagen ohne Strom auskommen müssen. Zudem ist die Straße auf den Rengerberg wegen des hohen Schneedrucks auf den Bäumen und der hohen Lawinengefahr gesperrt.

Wie das Land Salzburg mitgeteilt hat, sollen nun dennoch Instandsetzungsarbeiten ermöglicht werden. Die lange Zeit ohne Stromversorgung habe zu einer prekären Situation bei warmem Wasser und Heizungen geführt, teilte das Land mit. "Die Bewohner sind natürlich extrem angespannt, gesundheitlich geht es aber allen gut", sagte Bürgermeister Friedrich Holztrattner.

In Tirol waren zeitweise rund 1.000 Haushalte ohne Strom, in Niederösterreich 270, im Bundesland Salzburg rund 350.

16:00 Uhr: Lawinengefahr in Österreich spitzt sich zu – Galtür abgeschnitten

Die Lawinenlage in Österreich hat am Mittwoch weiter zugespitzt. Immer mehr Orte sind aufgrund der sehr großen Lawinengefahr nicht mehr erreichbar – darunter auch der Ort Galtür in Tirol. Im Februar 1999 waren dort durch eine Lawinenkatastrophe 31 Menschen gestorben. Die Gemeinde hat die Paznauntalstraße zwischen Mathon und Galtür wegen Lawinengefahr in beide Richtungen gesperrt.

Ebenfalls nicht mehr erreichbar waren am Mittwoch die bei Skitouristen beliebten Orte Lech, Zürs und Stuben im Bundesland Vorarlberg sowie Obertauern in Salzburg. In vier österreichischen Bundesländern gilt derzeit in manchen Regionen die höchste Lawinenwarnstufe fünf.

15:30 Uhr: Oberbayern warnt vor Dach-Einstürzen

Die Regierung von Oberbayern hat dazu aufgerufen, dass Hausbesitzer ihre Dächer von Altschnee befreien. "Aufgrund der starken Schneefälle der vergangenen Tage liegen auf den Dächern bereits jetzt hohe Schneelasten, die Schäden bis hin zu Dach-Einstürzen verursachen können", teilte die Behörde mit. Die Gefahr steige, wenn es bei etwas höheren Temperaturen zu Tauwetter und Regen komme. Bei der Räumung eines Dachs sollten die Menschen nur gesichert arbeiten und gegebenenfalls ein Unternehmen beauftragen.

15:15 Uhr: Weitere Schulen schließen

Zahlreiche Schulen in Südbayern bleiben wegen der starken Schneefälle geschlossen. In den oberbayerischen Landkreisen Starnberg, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sollen die Kinder und Jugendlichen am Donnerstag zuhause bleiben. Außerdem findet in den Schulen im schwäbischen Memmingen kein Unterricht statt. In einigen Schulen in den Landkreisen Rosenheim, Traunstein, Unterallgäu, Berchtesgadener Land und München fällt der Unterricht ebenfalls aus. In einigen Teilen Südbayerns bleiben die Schulen auch am Freitag geschlossen. Die Behörden wollen damit die Sicherheit der Schulkinder gewährleisten.

14:45 Uhr: Schneedecke auf dem Brocken wächst schnell

Tief "Benjamin" hat im Harz für reichlich Schnee gesorgt. Auf dem Brocken wuchs die Schneedecke binnen eines Tages von 75 auf 103 Zentimeter, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

14:00 Uhr: Brocken-Bahn steckt weiter in Schneewehe fest

Eine Lok der Harzer Schmalspurbahn steckt auf der Strecke zum Brocken weiterhin in einer Schneewehe fest. Beschäftigte seien seit Mittwochmorgen mit einer Schneefräse im Einsatz, um die Zugmaschine und drei Waggons freizubekommen, sagte Sprecher Dirk Bahnsen. Das Unternehmen plant viele Stunden für die Aktion ein. Am Mittwoch ist deshalb kein regulärer Bahnbetrieb zum Brocken und zurück möglich.

Winterchaos: Die Harzer Brockenbahn steckt in einer Schneewehe fest. (Quelle: t-online.de)

Der liegengebliebene Zug war am Dienstagmittag auf dem Weg zum Brocken-Bahnhof in eine Schneewehe gefahren. Dutzende Passagiere saßen stundenlang fest, ehe sie in einem Teil der Waggons von einer neuen Lok zurück nach Wernigerode gebracht wurden.

Auch im Südharz musste die Schmalspurbahn ihren Betrieb zwischen der Eisfelder Talmühle, Stiege und Hasselfeld wegen des stürmischen Winterwetters einstellen.

13:30 Uhr: Betrunkener Schneepflug-Fahrer verletzt sich schwer

Ein betrunkener Fahrer eines Schneepfluges ist in Gumperda in Thüringen von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 55-Jährige kippte bei dem Unfall am Mittwoch mit seinem Winterdienstfahrzeug um und wurde eingeklemmt. Das teilte die Polizei mit. Laut Polizei war der Mann in den frühen Morgenstunden langsam nach links von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Die Feuerwehr befreite ihn nach kurzer Zeit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

13:15 Uhr: Hochkar zum Katastrophengebiet erklärt

Das Skigebiet Hochkar und die Hochkar-Alpenstraße in Österreich sind am Mittwoch zum Katastrophengebiet erklärt worden. Das berichtet ORF.at. Das Hochkar war schon am Montag evakuiert worden. Rund 100 Gäste und Bewohner wurden mit einem Konvoi aus dem Ort gebracht. Die Hochkar-Alpenstraße bleibt weiter gesperrt. "Wir haben drei Kilometer bis zur ersten Gefahrenstelle gestern geräumt, müssen damit aber jetzt von vorne beginnen", zitiert der ORF den Lassinger Bürgermeister Friedrich Fahrnberger am Mittwoch. Schnee und umgestürzte Bäume hätten die Straße in der Nacht erneut unpassierbar gemacht.

12:30 Uhr: Lawine verschüttet Straße im Berchtesgadener Land

Fünf Meter hoch lag der Schnee auf einmal auf der Straße: Eine Lawine hat Teile der Alten Berchtesgadener Straße in der Gemeinde Marktschellenberg verschüttet. Die Behörden suchen mit Lawinenhunden nach möglicherweise verschütteten Personen. Momentan sehe es so aus, als sei niemand verschüttet worden, die Hunde hätten nicht angeschlagen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zu t-online.de.



Die Straße ist in einer Breite von 30 Metern verschüttet. Warum die Lawine losging, sei noch nicht klar. Bei der derzeitigen Lage könne sich eine Lawine aber auch ohne äußeres Zutun lösen oder etwa durch ein Tier, sagte der Polizeisprecher. Derzeit sind Radlader dabei, den Schnee zu räumen. Wann die Straße wieder befahrbar ist, steht der Polizei zufolge noch nicht fest. Wenn der Schnee weggeräumt ist, muss zunächst noch überprüft werden, ob die Straße stärker beschädigt wurde. In den bayerischen Alpen gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

11:45 Uhr: Wälder im Erzgebirge zum Teil gesperrt

Wegen der starken Schneefälle sind die Wälder in und um Annaberg-Buchholz im Erzgebirge gesperrt worden. "Zahlreiche Bäume sind bereits umgestürzt, weitere Schäden werden erwartet", sagte ein Stadtsprecher. Die Bäume haben schwer an der Last zu tragen, daher kommt es vielerorts zu Schneebruch.

Am Mittwoch fiel in weiten Teilen Sachsens Schnee, vor allem das Bergland ist betroffen. Im Erzgebirge rechnen die Meteorologen bis zum Donnerstagabend mit bis zu einem halben Meter Neuschnee.

11:30 Uhr: Höchste Lawinenwarnstufe im Bundesland Salzburg

Das österreichische Bundesland Salzburg hat auf die erneuten Schneefälle reagiert und die Lawinenwarnstufe erhöht. Ab Mittwochnachmittag gilt in weiten Teilen des Landes die höchste Warnstufe, wie der Lawinenwarndienst mitteilte. Einem nächtlichen Sturm folgte demnach viel Neuschnee. Bis Mittwochabend werden laut Lawinenwarndienst rund 60 bis 80 Zentimeter Schnee in den Nordalpen, der Osterhorngruppe und in den Hohen Tauern dazukommen.

Die Experten warnen vor zahlreichen Locker- und Staublawinen sowie Schneebrettern. In den Nordalpen sei ab 2.200 Meter Seehöhe mitunter mit einzelnen, extrem großen Abgängen zu rechnen. Von Aktivitäten abseits der gesicherten Pisten wird dringend abgeraten.

11:00 Uhr: 350 Menschen sitzen im Berchtesgadener Land fest

Nach starkem Schneefall sitzen bei Berchtesgaden weiterhin rund 350 Menschen fest und müssen per Lastwagen mit Lebensmitteln versorgt werden. Die einzige Straße zum Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs sei bis auf weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Berchtesgadener Land. Am Vormittag sei damit begonnen worden, die Strecke zu räumen. Mehrere Bäume drohen unter der schweren Schneelast umzustürzen und sollen gefällt werden. Nur Einsatzkräfte konnten die eingeschneiten Bewohner über die Straße erreichen.

10:50 Uhr: Mehr als 350 Unfälle am Wochenende im südlichen Oberbayern

Im Gebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd haben die Beamten am vergangenen Wochenende 358 Verkehrsunfälle registriert worden. Darunter waren demnach auch schwerere Unfälle mit drei Toten und drei Schwerverletzten. In Teilen Bayerns herrschen wegen massiver Schneefälle unwetterartige Zustände.

9:55 Uhr: Lehrer stirbt bei Skiunfall in Österreich

Im Beisein seiner Schüler ist ein 62 Jahre alter Lehrer nach einem Skiunfall auf der Mariazeller Bürgeralpe in Österreich gestorben. Der Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache bei der Abfahrt einen Ski und stürzte links über den Pistenrand in einen steil abfallenden Wald, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Dort blieb er im lockeren und metertiefen Schnee kopfüber stecken. Die nachkommenden neun Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen. Einsatzkräfte der Bergrettung Mariazell konnten schließlich zu dem 62-Jährigen absteigen, stellten aber keine Lebenszeichen mehr fest.

9:45 Uhr: Flughafen Köln/Bonn war lahmgelegt

Am Flughafen Köln/Bonn haben Eisregen und Hagel am Mittwochmorgen zeitweise den Betrieb lahmgelegt. Der Flugbetrieb war für eine gute Stunde unterbrochen, wie eine Sprecherin sagte. In dieser Zeit seien die Bahnen gesprüht und geräumt worden. Anschließend wurde der Betrieb um 7.45 Uhr wieder aufgenommen.

9:25 Uhr: Jachenau nahezu von der Außenwelt abgeschnitten

Nur noch eine kleine Forststraße verbindet die tief eingeschneite Gemeinde Jachenau derzeit mit der Außenwelt: Damit den Bewohnern in den kommenden Tagen nicht das Essen ausgeht, soll ein Lastwagen am Mittwoch Lebensmittel in den Ort liefern. Wegen zahlreicher unter der Schneelast umgekippter Bäume bleibt die Staatsstraße nach Lenggries und Walchensee bis voraussichtlich Freitag gesperrt, wie ein Sprecher des Staatlichen Bauamts Weilheim sagte. Ein Räumen der Strecke sei derzeit nicht möglich, weil weitere Bäume drohten umzufallen. Bewohner und Einsatzkräfte könnten die Gemeinde nur über eine kleine Forststraße erreichen. Vor Ort sind Sanitäter stationiert.

8:38 Uhr: Schnee lähmt Verkehr in Bayern

Starke Schneefälle lähmen den Verkehr in weiten Teilen Bayerns. Wegen eines querstehenden Transporters auf der Autobahn 8 brauchen Autofahrer am Mittwochmorgen im Berufsverkehr viel Geduld. Die Autobahn wurde in Richtung München bei Friedberg voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Transporter habe zwei Autos auf einem Anhänger geladen und stehe quer über alle Fahrspuren. Wie lange die Vollsperrung andauern würde, war zunächst unklar. Nach den Angaben des Sprechers war die Bergung wegen der vereisten Fahrbahn schwierig.

In Oberfranken führte starker Schneefall am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen. In der Region Hof und im Fichtelgebirge kamen zahlreiche Autos und Lastwagen von den Straßen ab. Ein Mensch wurde verletzt.

"Kein Zugverkehr" steht auf einer Fahrgastinformationstafel am Bahnhof von Miesbach. Der Landkreis Miesbach hat wegen starken Schneefalls und Unwetter einen Katastrophenalarm ausgelöst. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)

Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) fielen wegen des winterlichen Wetters auf den Strecken südlich von München einige Verbindungen aus. Auch beim Busverkehr in der Landeshauptstadt sorgte der Schnee für Beeinträchtigungen. Fahrgäste mussten mit Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien rechnen, wie die Verkehrsgesellschaft mitteilte.

Unabhängig vom Schneefall legten in den Morgenstunden technische Störungen für mehr als eineinhalb Stunden den Zugverkehr zum Münchner Flughafen lahm. Fahrgäste mussten teilweise auf Taxis umsteigen.

8:30 Uhr: 20 Kilometer Stau auf A9

Bei Schneefall sind Autofahrer am Mittwochmorgen auf der Autobahn 9 im Norden Münchens mehr als 20 Kilometer im Stau gestanden. Nach Angaben des ADAC lag der Zeitverlust im Berufsverkehr bei fast einer Stunde. Die Fahrzeuge stauten sich von Pfaffenhofen an der Ilm bis zum Autobahnkreuz München-Nord in Fahrtrichtung München. Auch auf den anderen Fernstraßen nach München bildeten sich Staus. In den Morgenstunden hatte es in der bayerischen Landeshauptstadt nach Tauwetter wieder angefangen zu schneien. Bei Busse und Bahnen in der Region kam es zu Beeinträchtigungen.

7:11 Uhr: Behörden warnen vor Fahrt nach Deggendorf

Wegen des starken Schneefalls sollen die Menschen in Niederbayern nach Möglichkeit auf Autofahrten nach Deggendorf verzichten. Wie die Behörden am Mittwochmorgen mitteilten, brachen in der Region mehrere Bäume unter der Schneelast. Zahlreiche Straßen wurden für den Verkehr gesperrt. Die Hauptzufahrtsstraßen aus den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau nach Deggendorf seien deswegen teilweise nicht zu befahren, erklärten das Landratsamt und die Polizei. Die Behörden rechneten nicht damit, dass sich die Lage bis zum Mittwochmittag beruhigen werde.

7:10 Uhr: Schnee und Glätte sorgen für Unfälle in Oberfranken

Starker Schneefall hat am Mittwochmorgen in Oberfranken zu mehreren Unfällen geführt. In der Region Hof und im Bereich des Fichtelgebirges kamen einem Polizeisprecher zufolge zahlreiche Autos und Lastwagen von den Straßen ab. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Im nördlichen Oberbayern gab es mehrere Kleinunfälle, wie die Einsatzzentrale mitteilte. In der unterfränkischen Region Spessart beeinträchtigte der morgendliche Schneefall zunächst nicht den Straßenverkehr. Es gebe keine Probleme, hieß es von der Polizei. Aus den übrigen Regierungsbezirken lagen zunächst keine Informationen zu größeren Verkehrsunfällen vor.

7:04 Uhr: "Das Risiko von großen Lawinenabgängen ist sehr, sehr hoch"

Die Wetterlage in Bayern und Österreich wird vielerorts zu einer immer größeren Bedrohung. Nachdem am Dienstag bereits in einigen Teilen der Steiermark die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen wurde, gilt dies seit Mittwoch auch in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich. "Das Risiko von großen Lawinenabgängen ist sehr, sehr hoch", sagte der Leiter des Katastrophenschutzes der Steiermark, Harald Eitner, der Deutschen Presse-Agentur.

Erwartet werden sowohl für große Teile Österreichs als auch für Bayern weitere teils ergiebige Schneefälle. Die Behörden rechnen daher damit, dass noch mehr Straßen gesperrt werden müssen. Im oberbayerischen Landkreis Miesbach sowie in den steirischen Gemeinden Pölstal, Hohentauern und Pusterwald wurde Katastrophenalarm ausgerufen. In den bayerischen Alpengebieten gilt flächendeckend die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

In vielen Landkreisen in Bayern haben die Kinder weiter schulfrei. In Bad Wörishofen sperrte die Stadt vorübergehend die Eissporthalle wegen Einsturzgefahr. Durch den Schnee auf dem Dach der Halle sei die zugelassene Dachlast deutlich überschritten. Wegen des starken Windes sei eine Räumung des Daches vorläufig nicht möglich. Mindestens bis Mittwoch sollte die Eishalle daher geschlossen bleiben.

In der Steiermark wird derweil beraten, in welchen Gebieten die Menschen ihre Häuser und Höfe verlassen müssen. Katastrophenschützer Eitner erklärte, dass in dem österreichischen Bundesland derzeit rund 280 Gebäude von möglichen Lawinen bedroht seien, weil sie in sogenannten Roten Zonen liegen. Damit sind Areale gemeint, die erfahrungsgemäß von Lawinen erreicht werden können. Die örtliche Lawinenkommission und der jeweilige Bürgermeister hätten in jedem Einzelfall zu entscheiden, ob die Menschen die Gefahrengebiete verlassen müssen. Am Dienstagabend waren rund 2.000 Menschen in dem Bundesland von der Außenwelt abgeschnitten oder nur schwer erreichbar.

Mittwoch, 09.01.2019, 6:57 Uhr: Sturm zieht weiter zur Ostsee

Die Ostseeküste bereitet sich auf eine Sturmflut vor. Der Seewetterdienst Hamburg gab am frühen Mittwochmorgen eine Starkwind-Warnung für die Ostseeküste heraus. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartet bis zum Mittag Pegelstände von bis zu 1,30 Metern über dem mittleren Wasserstand. Für die Nordsee besteht nach Angaben des BSH dagegen am Mittwoch keine Sturmflutgefahr mehr.

Auf der Hochseeinsel Helgoland in der Nordsee hatte das Hochwasser am Dienstag seinen Scheitelpunkt mit 1,55 Meter über dem normalen Hochwasser erreicht. Der Verkehr zwischen Cuxhaven und Helgoland wurde eingestellt. Die ost- und nordfriesischen Inseln sowie die Halligen waren den Tag über teilweise auf sich allein gestellt, da die Fähren in den Häfen blieben.

Der Fischmarkt in Hamburg steht unter Wasser: Am Mittwoch droht an der Ostsee eine Sturmflut. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Die erste größere Sturmflut des Jahres hatte mit dem Tief "Benjamin" auch die niedersächsische Küste erreicht. Schäden wurden zunächst keine bekannt, das Ausmaß werde voraussichtlich erst am Mittwoch zu sehen sein, hieß es. Dann sollen die Wasserstände sinken, die am Dienstag knapp unterhalb den Werten einer schweren Sturmflut lagen.

In Hamburg wurde der Fischmarkt überflutet, viele Fähren zu den Nordseeinseln stellten ihren Betrieb ein. In Lübeck-Travemünde drückte eine Sturmböe ein 218 Meter langes Fährschiff beim Anlegemanöver gegen den Anleger.

18:41 Uhr: Bis zu 10 Meter hohe Schneewehen in Österreich

Die Wetterlage in den österreichischen Alpen hat sich durch neue Schneefälle weiter verschärft. Zahl und Größe der Gefahrenstellen nähmen zu, teilte der Lawinenwarndienst mit. Auf dem rund 1.800 Meter hohen Loser in der Steiermark hat der Schnee die Bergstation fast unter sich begraben. Die Mitarbeiter der Bergbahn kämpften gegen die Schneemassen, schrieb das Unternehmen auf Facebook. "Bei den typisch eingewehten Stellen liegt bis zu 10 Meter Schnee."

In vielen Regionen des Nachbarlandes herrscht weiter die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Dennoch sind Experten in Tirol vorsichtig zuversichtlich. "Wir haben die Lage weiterhin voll im Griff und sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", erklärte der Leiter der Landeswarnzentrale, Marcel Innerkofler.

17:51 Uhr: Ostsee-Fähre rammt Anleger

Sturmtief "Benjamin" ist zum Teil mit Orkanböen über Norddeutschland gefegt. In Hamburg wurden Teile des Fischmarkts überspült. In Travemünde drückte der Wind eine Fähre gegen den Anleger. Das Schiff wurde am Rumpf durchlöchert. Ansonsten kippten vereinzelt Bäume um. Verletzte oder größere Schäden wurden zunächst nicht gemeldet.

17:01 Uhr: Höchste Lawinenwarnstufe in der Steiermark

In Teilen Österreichs gilt nun die höchste Lawinenwarnstufe. Im Bundesland Steiermark sei in einigen Regionen Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen worden, teilten die Behörden mit. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der erwarteten Neuschneemenge von bis zu einem Meter.

"Anordnungen der Behörden jetzt nicht zu befolgen, ist kein Kavaliersdelikt, sondern lebensgefährlich", sagte der stellvertretende Landeschef Michael Schickhofer. Betroffen ist unter anderem die bei Touristen beliebte Region Dachstein.

Schickhofer riet allen Bürgern und Touristen, an sicheren Orten zu bleiben, Absperrungen ernst zu nehmen und nicht notwendige Aktivitäten im freien Gelände zu unterlassen. Es gebe keine Versorgungsengpässe, die medizinische Notversorgung der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten sei gewährleistet.

16:58 Uhr: Schmalspurbahn zum Brocken in Schneewehe festgefahren

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn hat sich auf dem Weg zum Brocken in einer Schneewehe festgefahren. Eigentlich sollte er gegen Mittag am Bahnhof auf dem 1.141 Meter hohen Berg ankommen und Touristen einsammeln, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Doch kurz vor dem Ziel blieb der Zug im Schnee stecken. Das mit Passagieren besetzte Fahrzeug musste aufwendig freigeschaufelt werden. Wie viele Menschen festsaßen, war zunächst unklar.

Das Unternehmen schickte dem Sprecher zufolge vom Tal aus eine Lok, die eine Schneefräse schob, um den Weg bergab freizuräumen. Vom Brocken-Bahnhof aus schaufelte ein Räumbagger den Weg frei. Ob die Bahn bereits den Rückweg antreten konnte, konnte der Sprecher am späten Nachmittag noch nicht sagen.

15:30 Uhr: Erstes Deutsches Skigebiet schließt

Das bayrische Ski-Gebiet Brauneck informiert auf seiner Website darüber, dass die Bahnen und Lifte "wegen der hohen Schneelast auf den Bäumen in den Lifttrassen und an den Skipisten" geschlossen. Lediglich die Tallifte seien noch in Betrieb.

Am Sonntag wurde in dem Gebiet ein Skifahrer von einer Lawine erfasst, konnte nach Medienberichten jedoch gerettet werden, weil eine Spitze seiner Skier aus dem Schnee ragte.

15:05 Uhr: "Benjamin" – Bremerhaven erwartet schwere Sturmflut

Die Polizei in Bremerhaven rechnet damit, dass der Pegel auf zwei Meter über normal steigt. Über den Tag verteilt kam es bereits zu mehreren Einsätzen der Beamten.

Bremerhaven: Auf Willy-Brandt-Platz steigt das Wasser. Sturmtief "Benjamin" könnte eine schwere Sturmflut bringen. (Quelle: dpa)

Die Polizei in Bremerhaven ruft die Anwohner der Stadt zur Vorsicht auf:

#Polizei#Bremerhaven Aktuelle Situation

Diese Bilder schossen unsere Einsatzkräfte soeben am Anleger der Weserfähre - das Wasser läuft noch 2:30 Stunden auf...

Also passen Sie gut auf sich auf! pic.twitter.com/FYC0BaExGF — Polizei Bremerhaven (@PolizeiBhv) January 8, 2019

15:00 Uhr: Eingeschneite Deutsche wurden gerettet

Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA hat die Bergrettung des Landes elf Urlauber aus München gerettet. Die Gruppe war demnach in einer Almhütte im Salzburger Land eingeschlossen und habe um Hilfe gerufen, da der Strom ausgefallen war und die Vorräte sich dem Ende neigten.

14:45 Uhr: Sturmtief "Benjamin": Sturmflut und Einschränkungen im Verkehr

Eine kleine Sturmflut und eine unruhige See ist die bisherige Binz von "Benjamin": Auf Helgoland erreichte das Hochwasser seinen Scheitelpunkt gegen 13.30 Uhr. Mit 1,55 Meter über dem normalen Hochwasser sei die Sturmflutmarke von 1,50 Metern nur knapp überschritten worden, sagte ein Sprecher beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Größere Sturmschäden wurden jedoch zunächst nicht bekannt.

Die ost- und nordfriesischen Inseln sowie die Halligen sind teilweise auf sich allein gestellt, da die Fähren in den Häfen blieben. Auch der Sylt-Shuttle schränkt wegen der Wetterlage den Betrieb ein. Wohnwagengespannen, Personenwagen mit Anhänger, Laster mit leeren Anhängern oder mit Gefahrgut sowie Motorräder werden nicht befördert, wie das Unternehmen mitteilte.

Auf der Elbe entscheiden die Fährkapitäne selber, bei welchen Windstärken sie ihre Schiffe zwischen Glücksstadt und Wischhafen noch sicher lenken können. "Wenn aber das Wasser über die Ufer tritt, können wir nicht mehr fahren, da unsere Kunden dann nicht von Bord kommen", sagte Geschäftsführerin Hildegard Both-Walberg. Etwas weiter im Binnenland im Hamburger Hafen waren die Fähren zunächst nicht betroffen.

14:00 Uhr: Schneemassen in Oberbayern – Leserfotos

Oberbayern ist von den heftigen Schneefällen besonders stark betroffen. t-online.de-Leser Stefan Bregulla zeigt auf diesen Fotos die Lage in Bayrischzell im Landkreis Miesbach, wo die Schulen bis Freitag geschlossen bleiben.

Bayrischzell in Oberbayern (Quelle: Stefan Bregulla)

Bayrischzell im oberbayerischen Landkreis Miesbach: Eine dicke Schneedecke und heftiger Schneefälle beeinträchtigen das öffentliche Leben. (Quelle: Stefan Bregulla)



Extremwetter in den Alpen: Was Urlauber wissen müssen

12:35 Uhr: Bilanz: Neun Tote nach Wintereinbruch im Alpenraum

Nach aktuellen Angaben sind durch abgehende Lawinen in Deutschland, Österreich und Italien in den letzten Tagen neun Menschen ums Leben gekommen.

12:20 Uhr: Weiter Menschen in Österreich von Schnee eingeschlossen

Für Urlauber und Einheimische in Obertauern, die zwischenzeitlich eingeschneit waren, gibt es zurzeit grünes Licht zur Abreise. Die Katschbergstraße (B99) zwischen Untertauern und Obertauern wurde am Vormittag für Fahrzeuge mit Schneeketten oder Allradantrieb geöffnet. Mit Beginn der Dunkelheit soll sie allerdings wieder geschlossen werden.

Weiterhin fest sitzen die Menschen in den obersteirischen Gemeinden Pölstal und Hohentauern, die beide am Montag den Katastrophenzustand ausgerufen hatten. In Hohentauern sind derzeit rund 550 Menschen eingeschneit.

Bei Schnee und Eis: So legen Sie Schneeketten richtig an

Probleme bereiten zudem immer wieder umgestürzte Bäume. In Ober- und Niederösterreich waren rund 2000 Haushalte ohne Strom, weil die Stromtrassen unterbrochen waren. An einigen Orten halfen Soldaten des Bundesheers.

12:15 Uhr: Lawinengefahr in Österreich wird immer größer

Die Lawinengefahr in Österreich steigt: "Anzahl und Größe der Gefahrenstellen nehmen im Tagesverlauf zu", teilte der Lawinenwarndienst mit. Angesichts des erwarteten, immer dichteren Schneefalls drohen demnach spontane, trockene Lawinen. In weiten Teilen des Landes herrscht oberhalb der Waldgrenze die zweithöchste Warnstufe.

11:40 Uhr: neue Unwetter – bis zu 1,5 Meter Neuschnee im Alpenraum

Die Lage in Bayern bleibt angespannt: Auch wenn es am Alpenrand eine kurze Verschnaufpause gab, sind die Aussichten düster: Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den nächsten Tagen wieder unwetterartige Schneefälle mit starken Verwehungen. Dazu kommt die Gefahr abrechender Bäume. Eine solche Wetterlage sei selten, heißt es von den Experten.

Für den Dienstag rechnet der DWD mit 10 bis 15 Zentimetern Neuschnee im oberen Bayerischen Wald und an den Alpen. Im Alpenraum erwarten die Meteorologen bis in die Nacht zum Freitag hinein unwetterartige Schneefälle mit Mengen zwischen 30 und 70 Zentimetern. In den Staulagen – vor allem im Allgäu – werden bis zu 90 Zentimeter erwartet.

Dort sowie im Bayerischen Wald können bis Mittwochmittag zudem durch starken Wind mit kräftigen Böen starke Schneeverwehungen entstehen. Auf höheren Alpengipfeln und in den Kammlagen des Bayerischen Waldes sind sogar schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer zu erwarten.

11:30 Uhr: Deutschlandweit vielerorts Sturmwarnungen

Für viele Regionen in Deutschland liegen Sturmwarnungen vor: So wappnen sich die Landkreise entlang der Nordsee für Sturmtief "Benjamin", das Hochwasser und meterhohe Wellen bringen soll. Das Tief bringt starke Böen bis in die Mittelgebirge. Auch für Berlin und Brandenburg warnt der Deutsche wetterdienst mit Sturmböen.

10:00 Uhr: Kein Fährverkehr zu den Halligen in der Nordsee

Aufgrund des Sturmtiefs "Benjamin" fällt der Fährverkehr zwischen Schlüttsiel im Kreis Nordfriesland und den Halligen aus. Die Fahrplanänderung gelte für den gesamten Dienstag, gab die Wyker Dampfschiff-Reederei auf ihrer Internetseite bekannt. Auch auf der Verbindung zwischen Föhr und Amrum könne es nachmittags zu Fahrplanänderungen kommen.

09:30 Uhr: Einschränkungen im Güterverkehr an der Nordsee

Die Zugverbindung nach Sylt werde zwar nicht eingeschränkt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Es dürften aufgrund des Wetters aber keine leeren Lastwagen oder Gefahrguttransporter befördert werden.

09:10 Uhr: Schulen in Oberbayern bleiben geschlossen

Laut Vorhersage sollte der Winter den Menschen im südlichen Bayern am Dienstag eine Atempause geben, bevor der Schneefall sich spätestens in der Nacht zum Mittwoch wieder intensivieren soll. An vielen Schulen im Landkreis Traunstein fällt deshalb weiter der Unterricht aus. In den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen bleiben die Schulen bis einschließlich Freitag geschlossen. Vielerorts schneit es ohne Pause weiter.

09:00 Uhr: Hamburger Polizei erwartet Hochwasser am Nachmittag

09:00 Uhr: Im Norden Bayerns können Böen und Gewitter gefährlich werden

Im Norden Bayerns ist es zurzeit eher nass. In Nürnberg regnet es bei drei Grad, ebenso in der Region um Würzburg. Der Deutsche Wetterdienst warnt dort vor stürmischen Böen und vereinzelten Gewittern.

07:45 Uhr: Sturmtief "Benjamin" an der Nordseeküste

Nach einem der schneereichsten Wochenenden der vergangenen Jahre gönnt der Winter den Menschen im südlichen Bayern und in Österreich am heutigen Dienstag voraussichtlich eine Atempause. Doch die wird nur von kurzer Dauer sein. Spätestens in der Nacht zum Mittwoch werde sich der Schneefall im Süden des Freistaats wieder intensivieren, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD): "Die nächste Unwetterwarnung für den Alpenrand steht bevor."

Derweil stellt sich Sachsen auf starken Schneefall ein. Für Teile der Nordseeküste warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor einer Sturmflut, verursacht von Sturmtief "Benjamin". Am wichtigen Drehkreuz Amsterdam Schiphol strich die niederländische Fluggesellschaft KLM vorsorglich etwa 160 Flüge. Die Deutsche Bahn schloss zunächst auch Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr nicht aus. Reisende sollten sich vorab informieren.

Dienstag, 8.1.2019, 7:00 Uhr: Schnee in Griechenland

Athen in Griechenland: Am Dienstagmorgen schneit es im Zentrum der Stadt. (Quelle: Eurokinissi/imago)

Es sieht aus wie in Tirol, ist aber Griechenland: Schneefall hat am Dienstag den Verkehr in zahlreichen Regionen Mittel- und Südgriechenlands lahmgelegt. Sogar auf der Akropolis von Athen lag am frühen Morgen eine hauchdünne Schneedecke. Diese aber schmolz rasch mit dem ersten Tageslicht, wie das griechische Fernsehen zeigte. Die wichtigste Nord-Süd-Autobahn zwischen Athen und Thessaloniki musste von der Polizei wegen vereister Fahrbahn an zwei Stellen gesperrt werden. Die meisten Schulen des Landes blieben geschlossen. Die Städte öffneten beheizte Räume wo Obdachlose Zuflucht suchen können. Mit einer Wetterbesserung rechnete das Wetteramt am Donnerstag.

23:20 Uhr: Unwetterwarnung für den Alpenrand

Die Schnee-Situation im Alpenraum wird immer dramatischer. So soll bis Donnerstag im Hochgebirge ein weiterer Meter Schnee hinzukommen, in tieferen Lagen in Österreich sind 30 bis 80 Zentimeter möglich. Die Meteorologen erwarten ergiebigen Schneefall vor allem im Süden Bayerns. Auch Schwarzwald, Erzgebirge und der Bayerische Wald sollen betroffen sein. Behörden appellieren an Skifahrer, die gesicherten Pisten nicht zu verlassen. Generell sollte man auf unnötige Autofahrten verzichten. Auch das Betreten der Wälder sei angesichts der Gefahr umstürzender Bäume nicht ratsam.

20:12 Uhr: Wetterdienst warnt vor starken Schneefällen in Sachsen

In Sachsen wird es Dienstag richtig ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt ab Mittag ergiebigen Schneefall voraus, der örtlich zu Verwehungen und Schneebruch führen könne. Die Lage soll bis Donnerstagmittag anhalten. Betroffen seien voraussichtlich der Erzgebirgskreis, das Bergland im Landkreis Mittelsachsen, die höheren westelbischen Lagen im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Kreis Zwickau, die Stadt Chemnitz und das Bergland im Vogtlandkreis. Auch im Tiefland werde es schneien, prophezeien die Meteorologen. Innerhalb von 48 Stunden könne es 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee geben, in Staulagen sogar rund 70 Zentimeter.

19:08 Uhr: Skigebiet in Österreich evakuiert

Lawinengefahr in den Alpen: Das Skigebiet Hochkar ist vollständig evakuiert worden. Die letzten rund 100 Gäste, Bewohner und Bediensteten sind heute in einem Auto-Konvoi hinter einem Schneeräumfahrzeug die Hochkar-Alpenstraße hinunter gebracht worden. Rund eine Stunde hat die Fahrt gedauert. Wann die Straße wieder passierbar ist, können die Behörden aktuell nicht sagen.

17:27 Uhr: Vermisstes Jäger-Paar in Österreich tot geborgen

Zwei seit Samstag in Österreich vermisste Schneeschuhwanderer sind tot. Die Leichen der 23 Jahre alten Frau und ihres 28 Jahre alten Partners sind am Montag unter einem Lawinenkegel im österreichischen Tennengau gefunden worden. Das teilten die Behörden mit. Die aus der Gegend stammende Jägerin und der Jäger wollten den Angaben zufolge Reviereinrichtungen kontrollieren und die Wildfütterung auffüllen. Das Paar war laut Bergrettern von einer Staublawine erfasst und in einen Graben geschleudert worden. In der Region beträgt die Schneehöhe rund zwei Meter.

Unterdessen wurde die umfangreiche Suche nach zwei vermissten Tourengehern in Niederösterreich unterbrochen. "Aufgrund der Gefahrensituation können wir einen Einsatz nicht verantworten. Das Letzte, was wir wollen, ist ein toter Retter", sagte der Einsatzleiter. Der 58-Jährige und der 54-Jährige werden seit Samstag vermisst. Sie gelten als im Gelände versierte Wintersportler, wie NOEN.at berichtete.

16:45 Uhr: Hier hat es besonders heftig geschneit

Seit Tagen schneit es im Süden Deutschlands und Österreichs heftig. Unsere Grafik zeigt, wo es in den vergangenen Tagen besonders viel Niederschlag gab:

Niederschlag: Schneefall zwischen dem 3. Januar und dem 7. Januar 2019.

16:37 Uhr: Die schöne Seite des Schnees

Das Wetter in der Alpenregion sorgt nicht nur mancherorts für Chaos, sondern schafft auch schöne, schneebedeckte Landschaften. Dieses Foto aus Österreich teilte die ZDF-Journalistin Antje Pieper auf Twitter:

Wenn nach viel Schneefall dann doch noch die Sonne rauskommt... #Schnee #Österreich pic.twitter.com/fNbsgvDmEG — Antje Pieper (@Pieper_Antje) January 7, 2019



16:19 Uhr Katastrophenzustand in der Steiermark

In dem österreichischen Bundesland Steiermark wurde in zwei Regionen, in Pölstal und Hohentauern, der Katastrophenzustand ausgerufen. Dort hatte sich die Situation am Montag so stark zugespitzt, dass die jeweiligen Bürgermeister sich dazu gezwungen sahen. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben, heißt es laut orf.at.

"Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie lange die Situation noch so bestehen wird“, schildert der Pölstaler Bürgermeister die Situation gegenüber orf.at, die Bevölkerung sei aber "sehr ruhig". Die Stromversorgung sei aufrecht, und man kommuniziere per Telefon.

Nur ein Versorgungsflug hat am Sonntag das Sölktal erreicht. Montag konnten demnach die Hubschrauber wegen des Wetters nicht starten. Nun hofft man auf eine Möglichkeit in der Nacht zum Dienstag.

16:00 Uhr: Deutscher Wetterdienst kündigt nächste Warnung an

Die Meteorologen erwarten ergiebigen Schneefall vor allem im Süden Bayerns. "Die nächste Unwetterwarnung für den Alpenrand steht bevor", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch im Schwarzwald, im Erzgebirge und im Bayerischen Wald soll es weiter schneien.

Neben der steigenden Lawinengefahr warnt der DWD vor gefährlichen Schneeverwehungen. Denn in Bergregionen kommt ab diesem Dienstag starker Wind zum Schnee hinzu. Auch Orkanböen seien auf Gipfeln möglich. Die Schneeverwehungen könnten auch den Verkehr treffen.

Gewaltig wie viel Schnee an der Nordseite der Alpen im Laufe der Woche noch dazu kommt: pic.twitter.com/moBjUzmZnE — Marcus Wadsak 😇 (@MarcusWadsak) January 7, 2019

In Österreich spitzt sich die Lage ebenfalls zu. Die Behörden in Tirol bereiten sich auf die höchste Lawinenwarnstufe vor. Besonders betroffen ist Tirol, wo stellenweise schon jetzt drei Meter Schnee und mehr liegen.

Ein Sprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien sagte, in tieferen Lagen seien in Österreich 30 bis 80 Zentimeter möglich: "Die Gefahr, dass Bäume angesichts der Schneelast und des Sturms auf Straßen, Stromtrassen und Bahnlinien stürzen, steigt von Tag zu Tag."

15:11 Uhr: 2.000 Menschen eingeschlossen

In der Steiermark in Österreich sind rund 2.000 Menschen durch eine dichte Schneedecke von der Außenwelt abgeschnitten. Unter den Betroffenen sind auch viele Urlauber, berichtet orf.at. Aufgrund des schlechten Wetters waren Hubschrauber-Versorgungsflüge zu den Eingeschlossenen am Sonntag nur eingeschränkt möglich. Manfred Posch von der Landeswarnzentrale Steiermark sagte laut „orf.at“, man sei „zuversichtlich, dass da am Montag ein bisschen was weitergeht“.

15:00 Uhr: Das bedeuten die Warnstufen

Lawinen bergen im Winter in Hochlagen immer wieder große Gefahren. Die Warnstufen definieren, wie riskant der Aufenthalt in einem beschneiten Gebiet wirklich ist.

Lawinengefahr (Quelle: dpa)

13:35 Uhr: Österreichischer Skiort wird evakuiert

Wegen der hohen Lawinengefahr wird der Skiort Hochkar in Niederösterreich komplett evakuiert. Rund 100 Menschen werden in einem Konvoi gesichert aus dem Ort in den Göstlinger Alpen ins Tal gebracht. Das berichtet unter anderem der "Kurier". Die acht Kilometer lange Alpenstraße war schon in den vergangenen Tagen gesperrt gewesen. Dort hätte der Schnee zum Teil fünf oder sechs Meter hoch gestanden, berichtet der Göstlinger Bürgermeister Friedrich Fahrnberger dem Blatt.

So sieht es am Mittag in Hochkar aus: Der Skiort wurde komplett geräumt – wegen Lawinengefahr. (Quelle: Screenshot/www.hochkar.com)

Für die Evakuierung um 14 Uhr soll nun eine Schneise in den Schnee gefräst werden. Vier Radlader seien dazu derzeit im Einsatz. Gemeindemitarbeiter Reinhard Blamauer sagte NÖN.at: "Das Problem ist nicht die Gesamtschneehöhe, sondern, dass innerhalb so kurzer Zeit mehr als ein Meter Schnee dazugekommen ist. Teilweise waren daher schon natürliche Lawinen abgegangen."

13:30 Uhr: Landkreis ruft Katastrophenfall aus

Zu viel Schnee: Der Landkreis Miesbach nahe München hat am Vormittag den Katastrophenfall ausgerufen. Das berichtet die Münchner Zeitung "tz" unter Berufung auf eine Sprecherin. Bis einschließlich Freitag bleiben demnach alle staatlichen Schulen geschlossen. Der schwere Schnee lasse immer mehr Bäume umstürzen, hieß es zur Begründung. Auch könnten die Schneemassen nicht mehr flächendeckend geräumt werden.

13:00 Uhr: Kurze Atempause – dann geht es weiter

Nach heftigen Schneefällen im Süden Bayerns erwarten Meteorologen am Montag eine kurze Atempause mit weniger Schnee. Die Lawinengefahr ist in den Allgäuer, den Ammergauer und den Werdenfelser Alpen von der zweithöchsten Stufe 4 auf 3 gesunken. Auch die Unwetterwarnung wurde erst einmal aufgehoben. Doch spätestens am Mittwoch geht es mit viel Schnee weiter. Wo es am schlimmsten wird, lesen Sie in dieser Vorhersage. Die nächste Unwetterwarnung droht.

12:30 Uhr: Schneemann mit Messer – Polizei ermittelt

Aufregung im verschneiten bayerischen Thiersheim: Ein Unbekannter hat dort einem 24 Jahre alten Anwohner einen Schneemann in den Garten gebaut, der ein Messer in seiner Schneehand hält. Der Mann fühlte sich durch die Tat in der Nacht zum Samstag bedroht und erstattete Anzeige. Ein dummer Streich oder eine Drohung? Der Mann äußerte laut Polizei einen Verdacht. Die Beamten ermitteln wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch.

12:00 Uhr: "Ostern" in den Alpen

In den sozialen Medien teilen Nutzer derzeit auch ihr Leid mit dem Schnee. So wie hier das Foto eines Skilehrers vom "Ostereier-Suchen" im österreichischen Wintersportort Obertauern:

Dieser Nutzer hat in Tirol seine Terrasse eingebüßt:

11:00 Uhr: Noch mehr Schnee an den Alpen – Schule fällt teils aus

Der heftige Wintereinbruch in Südbayern nimmt vorerst kein Ende. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist am Montag in den Alpen und im Alpenvorland weiter mit ergiebigen Schneefällen zu rechnen. Bis zum Mittag sollen dort zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen, in sogenannten Staulagen am östlichen Alpenrand bis zu 40 Zentimeter.

Die Meteorologen gaben Unwetterwarnungen heraus und verwiesen unter anderem auf die Gefahr durch Schneebruch. Nach Angaben des Wetterdiensts fielen in den Alpen zuletzt bis zu 60 Zentimeter Schnee, es kam zu teilweise massiven Problemen im Bahn- und Flugverkehr und auf den Straßen. Ab Montagnachmittag sollen die Schneefälle aber vorübergehend nachlassen.

Aufgrund der Wetterlage fiel am Montag in mehreren bayerischen Schulen der Unterricht aus. Betroffen waren unter anderem die Landkreise Ostallgäu, Bad Tölz-Wolfratshausen sowie Traunstein.

10:45 Uhr: Skiwanderer in Bayern von Ast erschlagen

In Bayern hat es nach dem heftigen Wintereinbruch einen tödlichen Skiunfall gegeben. Ein 45-jähriger Skiwanderer wurde auf dem Blomberg bei Bad Tölz in Südbayern von einem herabfallenden Ast erschlagen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Ast brach unter der schweren Schneelast vom Baum ab, der Skitourengänger erlitt bei dem Unglück am Sonntagnachmittag einen Genickbruch und war sofort tot.

Schon am Samstag war eine junge Frau bei einer Skitour auf dem Teisenberg in Oberbayern von einer Lawine erfasst und getötet worden. Ihre fünf Begleiter blieben unversehrt und setzten einen Notruf ab. Die alarmierten Rettungskräfte konnten die Frau nach Polizeiangaben zwar schnell finden, ihre Wiederbelebungsversuche blieben aber erfolglos.

10:30 Uhr: Behörden warnen vor Lawinen im Alpenraum

Im gesamten Alpenraum herrscht erhöhte Lawinengefahr. Nach Angaben des bayerischen Lawinenwarndiensts ist die Lage in den Bayerischen Voralpen, den Chiemgauer Alpen und den Berchtesgadener Alpen aktuell besonders gefährlich.

Auch die Lawinensituation in Österreich bleibt sehr angespannt. Großflächig herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier – wie auch im deutschen Teil der Alpen. In den Bergen Tirols liegen verbreitet eineinhalb bis drei Meter Schnee, vereinzelt sogar rund vier Meter.





10:00 Uhr: Skifahrer stirbt bei Sturz im Tiefschnee

Ein Skifahrer ist in Österreich bei einem Sturz im Tiefschnee tödlich verunglückt. Der 35-Jährige aus Slowenien war am Sonntag abseits der Pisten im Skigebiet von Zauchensee im Pongau gestürzt. Er versank in mehr als einem Meter Tiefschnee. Trotz baldiger Bergung seien die stundenlangen Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg geblieben, sagte ein Bergretter am Montag der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Montag, 7. Januar, 8:45 Uhr: Zwei Deutsche sterben bei Lawinen in Österreich

Zwei deutsche Skifahrer sind in den österreichischen Bergen bei Lawinenabgängen ums Leben gekommen. Beide starben am Sonntag in Vorarlberg, teilte die Polizei mit.

Dort herrschte wie in weiten Teilen der österreichischen Alpen nach heftigen Schneefällen große Lawinengefahr. Trotzdem wagte sich in Schoppernau ein 26-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Dachau in den Tiefschnee abseits der gesicherten Pisten und wurde von einem Schneebrett verschüttet. Seine 25 Jahre alte Begleiterin konnte den Mann sofort lokalisieren, weil seine Beine aus dem Schnee ragten. Mit Hilfe von Bergrettern grub sie ihn aus. Er konnte jedoch nicht mehr wiederbelebt werden. Der Skifahrer starb, obwohl er mit einem Lawinen-Airbag ausgestattet war, der Wintersportler im Notfall davor bewahren sollte, unter den Schnee gezogen zu werden.

Bei einem zweiten Lawinenunglück starb ein 32-Jähriger aus der Nähe von Heilbronn. Er war am Nachmittag mit einer 25-jährigen Skifahrerin im Gebiet von Damüls unterwegs, als er bis zum Hals verschüttet wurde. Die zwei Wintersportler trugen ebenfalls Lawinen-Notfallausrüstung. Doch bevor der Mann gerettet werden konnte, gingen weitere Schneemassen über ihn nieder und begruben in vollständig. Auch in diesem Fall gelang es den Rettungskräften nicht mehr, den Mann zu reanimieren.