Nach Festnahmen in NRW

Behörden informieren über sexuellen Missbrauch an Kindern

30.01.2019, 10:52 Uhr | dpa

Detmold (dpa) - Nach dem schweren sexuellen Missbrauch an mehreren Kindern in Nordrhein-Westfalen wollen sich die Ermittler am Vormittag zum Stand ihrer Erkenntnisse äußern. Staatsanwaltschaft und Polizei haben zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Detmold eingeladen.

Drei Tatverdächtige sind nach bisherigen Angaben festgenommen worden. Außerdem teilten sie mit, dass die Opfer Kinder im Alter zwischen 4 und 13 Jahren sind. Die Ermittler sprechen von einer Vielzahl von Taten. Ein möglicher Tatort soll ein Campingplatz sein.

Zum Tatzeitraum, zu Einzelheiten der Taten sowie zu den Tatverdächtigen wollte sich die Polizei am Dienstag noch nicht näher äußern.