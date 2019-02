Vorfall in Heidelberg

Unfall in Chemiefabrik – A5 wegen Rauch gesperrt

02.02.2019, 09:39 Uhr | dpa

Feuerwehrleute sitzen in ABC-Schutzanzügen neben einem mobilen Dekontaminationszelt: Es sei noch nicht klar, um was für eine Reaktion es sich handelt, teilte die Polizei mit. Auch die Ursache sei noch unbekannt. (Quelle: R.Priebe /PR-VIDEO/dpa/dpa)

In einer Chemiefabrik kommt es zu einem Unfall mit starker Rauchentwicklung. Die nahe Autobahn 5 wird gesperrt – Anwohner sollen ihre Fenster geschlossen halten.

Eine chemische Reaktion hat in einem Chemie-Unternehmen in Heidelberg so starke Rauchentwicklung ausgelöst, dass die nahe Autobahn 5 gesperrt werden musste. Es sei noch nicht klar, um was für eine Reaktion es sich handelt, teilte die Polizei am morgen mit. Auch die Ursache sei noch unbekannt.







Ein Polizeisprecher sprach von einer "extrem starken Rauchentwicklung", die wohl auch stark rieche. Wegen des Geruchs hätten sich bereits Anwohner bei der Polizei gemeldet. Sie wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um weitere Rauchentwicklung zu verhindern.