Drama in Hessen

Mann stürzt bei Brand aus Fenster im dritten Stock – und stirbt

08.02.2019, 03:04 Uhr | dpa

Polizei und Feuerwehr sind am Ort eines Brandes in Hessen: Ein Mann ist bei einem Brand in Rüsselsheim aus Fenster gestürzt und gestorben. (Quelle: Patrick Spalke/Wiesbaden112.de/dpa)

Bei einem Hausbrand ist ein Mann aus dem dritten Stock gesprungen und gestorben. Ein Mädchen kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein 39-Jähriger ist in Rüsselsheim laut Polizei mutmaßlich aus Angst vor einem Brand aus dem dritten Stock eines Hauses gesprungen und gestorben. Ein neun Jahre altes Mädchen kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Im ersten Stock des Mehrfamilienhauses in Hessen war nach den Angaben der Polizei am Abend ein Feuer ausgebrochen. Zunächst hatte es geheißen, der Brand sei im zweiten Stock ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde der 39-Jährige leblos am Wohnhaus gefunden. Trotz Reanimationsversuchen starb er. Nach ersten Ermittlungen ist er wohl aus Panik vor der Rauchentwicklung in die Tiefe gesprungen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache für den Brand war noch unklar.