Brandursache unbekannt

Tod im Dachgeschoss: Fünf Menschen sterben bei Brand

08.02.2019, 17:11 Uhr | dpa

Lambrecht (dpa) - Eine Brandkatastrophe in einem Wohnhaus der pfälzischen Kleinstadt Lambrecht hat in der Nacht zum Freitag fünf Menschen das Leben gekostet.

Zwei von ihnen sind Männer aus Polen im Alter von 43 und 54 Jahren, wie Staatsanwaltschaft und Feuerwehr mitteilten. Klarheit zur Identität der übrigen drei Toten - zwei Frauen und ein Mann - und zur genauen Todesursache soll eine Obduktion bringen, die für nächste Woche angesetzt wurde.

In dem abgewohnt wirkenden, vierstöckigen Haus waren nach Behördenangaben 23 Menschen gemeldet. Den übrigen Bewohnern des Mehrfamilienhauses gelang in der Nacht zum Freitag rechtzeitig die Flucht ins Freie. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit vermutet. Hinweise auf eine Einwirkung von außen gab es zunächst nicht. Mit konkreten Ermittlungsergebnissen ist nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei nächste Woche zu rechnen.

Die fünf Toten wurden laut Feuerwehr im Schlafzimmer der Dachgeschosswohnung gefunden. Nebenan lag die Küche, in der das Feuer vermutlich ausbrach. Als die Feuerwehrleute rund eine halbe Stunde nach ihrem Eintreffen durch Rauch und Hitze zu dem Zimmer vordringen konnten, fanden sie dort nur noch die leblosen Körper vor. Ein Feuerwehrsprecher sagte, nach bisherigen Erkenntnissen habe es in der Wohnung keine Rauchmelder gegeben.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben vier Minuten nach dem Alarm bei dem Haus. Mieter hätten auf der Straße gestanden und berichtet, dass noch die Bewohner des Dachgeschosses vermisst würden. Insgesamt waren über 80 Feuerwehrleute sowie weitere Rettungskräfte im Einsatz.

Wohnhausbrände mit derart verheerenden Folgen sind in Deutschland sehr selten. Es gab aber mehrfach Fälle, die bundesweit für Aufsehen sorgten: So kamen im Oktober 2015 bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Pforzheim (Baden-Württemberg) vier Bewohner ums Leben - vermutlich durch den falschen Umgang mit einem Heizstrahler. Im März 2013 starben bei einem Wohnungsbrand in Backnang in Baden-Württemberg eine Frau und sieben ihrer Kinder im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren. Damals verursachten die Bewohner das Feuer nach Ansicht der Ermittler versehentlich selbst.