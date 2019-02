Deutschland-Wetter

Bis zu 20 Grad – Hoch bringt milde Temperaturen

24.02.2019, 17:32 Uhr | dpa

Der Februar verabschiedet sich in weiten Teilen Deutschlands mit frühlingshaftem Wetter. Bisweilen beschert Hoch "Frauke" Temperaturen bis zu 20 Grad.



Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt Hoch "Frauke" dafür, dass sich die Temperaturen zur Wochenmitte sogar in Richtung 20 Grad Celsius bewegen. Das Hoch über Südosteuropa verlagert sich den Meteorologen zufolge in den kommenden Tagen nach Westdeutschland.

Zwar startet der Montag von Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern teils bewölkt mit Höchstwerten von 6 bis 10 Grad. Aber ansonsten zeigt sich viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 15 Grad. Im Westen und Südwesten dürften die Werte teilweise auf 18 Grad klettern.

Kühle, klare Nächte

Die Nächte bleiben indes kühl. So herrschen in der überwiegend klaren Nacht zum Dienstag Tiefstwerte zwischen 5 und minus 4 Grad. Der Tag beginnt im Osten mit Wolken, im Rest der Republik wird es meist sonnig und trocken. Laut DWD liegen die Höchstwerte im Osten und im Norden zwischen 9 und 14 Grad. Im Westen und Südwesten herrschen Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad.





In der Nacht zum Mittwoch zeigen sich kaum Wolken. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und minus 4 Grad. Wolken zeigen sich am Tag nur an den Küsten. Ansonsten scheint die Sonne. Höchsttemperaturen im Norden und Osten liegen zwischen 9 und 15, Grad, in anderen Landesteilen zwischen 14 und 20 Grad mit den höchsten Werten in Nordrhein-Westfalen, heißt es beim Wetterdienst.