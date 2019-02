Polizei räumt Gebäude

Tote und Verletzte bei Feuer in Kairoer Hauptbahnhof

27.02.2019, 11:03 Uhr | dpa

Bei der Einfahrt in den Ramses-Bahnhof in Kairo ist ein Zug gegen den Bahnsteig gefahren. Es gab eine Explosion. Mehrere Menschen kamen ums Leben.

Bei einem Feuer am Hauptbahnhof in Kairo sind nach Angaben des ägyptischen Staatsfernsehens mindestens 20 Menschen getötet worden. Weitere 40 Menschen seien verletzt worden. Die Polizei ließ den Bahnhof am Ramses-Platz in der Innenstadt der ägyptischen Hauptstadt am Mittwochvormittag räumen. Das Staatsfernsehen berichtete, ein Zug sei gegen den Bahnsteig gekracht, als er in den Bahnhof einfuhr. Dies habe zu einer Explosion geführt.

Die Rettungskräfte hatten den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Fotos vom Unglücksort zeigten eine ausgebrannte Lokomotive und Waggons, die offensichtlich aus den Schienen gesprungen waren.





Auf Fotos, die unmittelbar nach dem Zwischenfall im Internet gezeigt wurden, ist zudem eine große schwarze Rauchwolke über dem Bahnhof zu sehen. Auf den Bahnsteigen und Gleisen lagen demnach mehrere verkohlte Menschen.