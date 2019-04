Auf dem Weg von Frankfurt nach Neu-Delhi

Technischer Defekt – Lufthansa Airbus A380 muss umdrehen

03.04.2019, 00:35 Uhr | dpa-AFX

Ein Airbus A380 der Lufthansa am Flughafen Frankfurt: Eine Maschine musste auf dem Weg nach Indien umdrehen. (Quelle: Kai Pfaffenbach/Symbolbild/Reuters)

Ein Airbus A380 musste auf dem Weg von Deutschland nach Indien wegen eines technischen Defekts umkehren. An Bord des Jets: 246 Passagiere.

Ein Airbus A380 hat auf dem Weg von Frankfurt nach Neu-Delhi wegen eines technischen Defekts am Hydrauliksystem umkehren müssen. Die Lufthansa-Maschine sei am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr sicher in Frankfurt gelandet, sagte eine Sprecherin der Airline.



"Die Flugfähigkeit und die Sicherheit an Bord waren zu keiner Zeit beeinträchtigt. Es wurde keine Luftnotlage erklärt." An Bord des Flugzeugs waren demnach 246 Passagiere, die Maschine war bereits rund vier Stunden geflogen und über dem Iran, als gegen 18.30 Uhr entschieden wurde, umzukehren.



Sicherheit habe in der Luftfahrt zu jedem Zeitpunkt oberste Priorität, sagte die Sprecherin. Die Passagiere würden nun versorgt und dann umgebucht.