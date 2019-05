Newsblog zum Unwetter

Straßen in Kassel überflutet

21.05.2019, 10:46 Uhr | AFP, dpa, rtr, pdi, dru, nhr, aj

Tief Axel setzt sich über Deutschland fest und bringt in der Nacht zum Dienstag noch mehr Regen zu uns. Dazu kommen im Süden auch noch Windböen, die in höheren Lagen bis zu 100 km/h erreichen können.(Quelle: The Weather Channel)

Gewitter, Dauerregen und drohende Überschwemmungen: Tief "Axel" bringt Unwetter nach Deutschland. In einigen Regionen ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Alle Informationen im Newsblog.

10.21 Uhr: Straßen in Kassel unter Wasser gesetzt

Tief "Axel" hat in Hessen am Dienstagmorgen für starke Regenfälle gesorgt. Vor allem im Norden und Osten des Landes wurden Straßen unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen waren nach Angaben der Polizei die östlichen Kasseler Stadtteile Bettenhausen und Forstfeld sowie die Landkreiskommunen Lohfelden, Kaufungen, Niestetal und Helsa. Dort wurden zahlreiche Hauptverkehrsstraßen gesperrt. "Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen", sagte ein Polizeisprecher.

Die schlechte Wetterlage des Vorabends habe sich am Morgen zugespitzt. Zwar gäbe es derzeit keine Unfälle, jedoch seien viele Keller im Stadtgebiet mit Wasser vollgelaufen. Teilweise stand das Wasser knietief auf den Straßen. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und unnötige Fahrten zu vermeiden. Bäche traten über die Ufer. Auch in Fulda, dem benachbarten Künzell und Alsfeld im Vogelsberg mussten mehrere Straßen gesperrt werden. Sowohl in Fulda als auch in Gießen berichtete die Polizei von umgestürzten Bäumen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.







Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung für Osthessen, die Region um Kassel und Teile Südhessens heraus. Es sei mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen. Auch für den Rest von Hessen warnte der DWD vor zum Teil heftigen Niederschlägen. Schon am Montagabend hatte das Tief "Axel" die Einsatzkräfte der Feuerwehr besonders in Osthessen in Atem gehalten.

8.36 Uhr Tief "Axel" hält Nordrhein-Westfalen weiter in Atem

Tief "Axel" hat am Dienstagmorgen auch in Nordrhein-Westfalen für starke Regenfälle gesorgt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, lag vor allem Ostwestfalen im Einflussgebiet des Unwetters. Auf der Autobahn 44 kam es in dieser Region in der Nacht gleich zu mehreren Unfällen. Wie ein Sprecher der Polizei Bielefeld mitteilte, gerieten auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge wegen des Starkregens ins Schleudern - eine Person wurde leicht verletzt. Sperrungen gab es aufgrund der Unfälle am Dienstagmorgen jedoch nicht.





Besonders stark betroffen waren nach Angaben der Polizei Teile von Detmold. Bereits am frühen Montagabend musste die Feuerwehr zu rund 25 Einsätzen ausrücken. Vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen waren der Hauptgrund für die Einsätze. Auch am Dienstagmorgen waren laut einem Polizeisprecher im Kreis Lippe noch 15 Straßen gesperrt. Dort hatte die Feuerwehr mehrere Straßen von Schlamm befreit, sagte der Sprecher am Dienstagmorgen. Nun werde neue Erde angespült.

5.30 Uhr: Weitere Unwetter am heutigen Dienstag

Auch für den Dienstag rechnete der DWD noch mit Dauerregen und Unwettern. "Der Regen verzieht sich dann aber allmählich nach Süddeutschland", sagte Speicher.



In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen habe sich die Lage bereits entspannt, in Westdeutschland werde das im Laufe des Tages passieren. Nur in Bayern und Baden-Württemberg sei noch bis Mittwochmorgen mit starkem bis heftigem Regen zu rechnen.

5.00 Uhr: Dauerregen in der Nacht

Tief "Axel" hat am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag in mehreren Bundesländern für heftige Regenfälle gesorgt. In Hessen und Nordrhein-Westfalen seien in sechs Stunden teilweise bis zu 50 Liter Regen gefallen, sagte Diplom-Meteorologin Christina Speicher vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am frühen Dienstagmorgen. Dort regnete es auch am Dienstagmorgen noch kräftig.

Im Alpenvorland hätten außerdem mehrere Stationen vier bis neun Liter pro Stunde gemeldet, "das ist auch schon ordentlich", sagte Speicher.

Viel Regen registrierte der DWD auch weiter nördlich. "Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen verabschiedet sich der Dauerregen aber so langsam", sagte Speicher

Mehrere Pegelstände in Bayern erreichten in der Nacht die Meldestufe 3 von 4, bei der Überflutungen einzelner bebauter Grundstücke oder vereinzelte Verkehrseinschränkungen zu erwarten sind. Örtlich hatten Meteorologen sogar mit Pegelständen der höchsten Warnstufe gerechnet, die wurden bis zum frühen Morgen allerdings nicht erreicht.

2.00 Uhr: Autofahrer kommt auf nasser Straße ins Schleudern

Im bayerischen Aurach kam ein Autofahrer auf der regennassen Autobahn 6 ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und wurde in einem angrenzenden Wald zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Im Allgäu wurde eine Bahnstrecke gesperrt, weil auf den Gleisen wegen der heftigen Regenfälle eine Schutzwand aufgebaut werden sollte.

1.00 Uhr: Bundesweite Schäden

In Helmstedt (Niedersachsen) musste ein Krankenhaus wegen eines Wasserschadens evakuiert werden. Die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtete, dass eine Decke des Helios-Klinikums eingestürzt sei, nachdem sich auf dem Dach wegen eines verstopften Fallrohrs Regenwasser gestaut hatte

In Baden-Württemberg löste die Stadt Wangen im Allgäu Hochwasseralarm aus. Der Fluss Obere Argen, der durch die Stadt fließt, habe den Auslösepegel für den Alarm von 2,30 Metern um 1.30 Uhr überschritten, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Behörden setzten einen Hochwasser-Einsatzplan in Kraft, verteilten Sandsäcke und richteten ein Bürgertelefon sowie einen Liveticker ein.

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz führte "Axel" zu sturmartigen Böen und einigen vollgelaufenen Kellern. Auch in Hessen standen einige Keller unter Wasser, außerdem mussten einige Straßen zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Autobahn 4 zwischen Herleshausen (Hessen) und Gerstungen (Thüringen) musste in einer Richtung wegen einer überfluteter Fahrbahn gesperrt werden. Auch in Thüringen liefen mehrere Keller voll, außerdem mehrere Turnhallen und ein Jugendclub.

Weiter nördlich in Deutschland beschäftigten vor allem Blitzschläge die Einsatzkräfte. In Mecklenburg-Vorpommern steckten Blitze auf der Ostseeinsel Rügen und in der Gemeinde Gnevkow jeweils ein Reetdach in Brand. Beide Häuser waren nach dem Feuer unbewohnbar. In Berlin sorgte ein kurzes aber heftiges Gewitter am Montagnachmittag für einen Ausnahmezustand bei der Feuerwehr, die wetterbedingt rund 180 Mal ausrücken musste.

00.30 Uhr: "Brisante Dauerregenlage" – Unwetterwarnungen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Regenfällen von Südniedersachsen über Osthessen, Westthüringen, Baden-Württemberg bis nach Bayern in der Nacht zum Mittwoch. Niederschlagsmengen zwischen 90 und 120 Liter pro Quadratmeter seien an den Alpen möglich, im Allgäu sogar um 200 Liter. Es deute sich eine "brisante Dauerregenlage" an.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Niederschlagsmenge für ganz Mai liege in Frankfurt bei etwa 84 Liter Regen pro Quadratmeter, sagte ein Meteorologe. In mehreren bayerischen Landkreisen – darunter Mühldorf am Inn, Unter- und Ostallgäu sowie Passau und Bad Kissingen - wurden Hochwasserwarnungen ausgesprochen. Auch bei kleineren Gewässern und Wildbächen seien rasch ansteigende Wasserstände zu erwarten.

Mitternacht und bereits viele Ort im Süden Bayerns/im Alpenvorland und am Alpenrand mit großer beziehungsweise extremer Überflutungs-Gefahr:

Der Regen hält an:

Sorge auch in Baden-Württemberg: Unter anderem im Schwarzwald sowie im Umfeld der Schwäbischen Alb dürften bis Mittwoch Niederschläge von teils 80 bis 100 Liter pro Quadratmeter niedergehen, so der DWD.

Im Allgäu wird die Bahnstrecke zwischen Kempten und Immenstadt zum Aufbau von Hochwasserwänden entlang der Strecke gesperrt. Auf der Strecke wird Schienenersatzverkehr eingesetzt. Betroffen seien auch Züge der Länderbahn zwischen München und Lindau beziehungsweise Oberstdorf (Alex-Süd), wie die Bahn mitteilte. Reisende sollten mit Verspätungen rechnen.

Auch für das Grenzgebiet zwischen Niedersachsen und Ostwestfalen hat der gibt es eine Unwetterwarnung. Über Göttingen, Bielefeld, Minden, Paderborn und Höxter soll es teils sehr stark regnen. Es besteht auch die Gefahr von umstürzenden Bäumen durch Böen, Keller könnten absaufen.

Eine Zusammenfassung der Dauer-/Starkregen- und Gewitterlage bis Mittwoch. Aktuell bilden sich erste Gewitter über der Mitte Deutschlands. Die größten Regenmengen werden immernoch im Allgäu erwartet.

21. Mai, 23.45 Uhr: Überschwemmungen in Hessen

Intensive Gewitter und heftiger Regen haben einige Ortschaften in Hessen unter Wasser gesetzt. Hier zwei Videos aus dem Netz.

Ein #Sturzbach, wo eigentlich mal #Straße war! ☔️😮

Das #Unwetter hat unsere Nachbar*innen in #Hebenshausen ganz schön getroffen.

Einige von uns sind bereits unterwegs gewesen, um ihre #Hilfe anzubieten.

→ #Flächenversiegelung verschärft & führt in die #Sackgasse ... pic.twitter.com/JRGFBS3Jwb — Wir sind das Investitionsrisiko (@unserAcker) May 20, 2019

22.30 Uhr: NRW – Bäume entwurzelt, Keller überflutet

Auch im Grenzgebiet von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung heraus. Teils sehr starke Niederschläge könnten bei Göttingen und Bielefeld, Minden, Paderborn und Höxter örtlich Bäume entwurzeln und Keller überfluten lassen.

22.20 Uhr: Heftige Regenfälle – literweise Wasser von oben

Erste Messwerte vom Abend deuteten bereits an, wie viel Wasser zwischen Südniedersachsen und Bayern vom Himmel stürzte: Laut Kachelmannwetter wurden von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr am Montag im südthüringischen Ort Birx knapp 52 Liter pro Quadratmeter gemessen, im osthessischen Schlüchtern waren es gut 59 Liter, in Ebersberg bei München waren es bis 20.00 Uhr sogar fast 62 Liter. In diesen Werten waren die heftigen Schauer vom späteren Abend noch nicht inbegriffen.

20.25 Uhr: A4 nahe Eisenach wegen Überflutung gesperrt

Die Autobahn 4 nahe Eisenach musste zwischen Herleshausen in Hessen und Gerstungen in Thüringen in einer Richtung wegen überfluteter Fahrbahn gesperrt werden. Das teilte die Polizei Fulda mit. Der Verkehr staute sich zunächst auf einer Länge von etwa zwei Kilometern. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar. Im hessischen Eschwege standen am Montagabend zwischenzeitlich mehrere Straßen unter Wasser.

19:30 Uhr: Unwetterwarnung für Regierungsbezirk Detmold

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für den Regierungsbezirk Detmold herausgegeben. In der Region östlich von Bielefeld bis zur niedersächsischen Landesgrenze gebe es teils sehr starke Niederschläge, sagte ein Sprecher. Bei Göttingen und Bielefeld, Minden, Lippe, Paderborn und Höxter könnten örtlich Bäume entwurzelt und Keller geflutet werden, hieß es in der Unwetterwarnung.

18.41 Uhr: Wetterdienst meldet Gewitter und Dauerregen im Südwesten

Zahlreiche Gewitter sind am Montagnachmittag über Baden-Württemberg gezogen. Wie eine Sprecherin des Deutsche Wetterdienstes (DWD) sagte, blitzte und donnerte es vor allem am südlichen Oberrhein. Zwar hatten sich die Gewitter demnach bis zum frühen Abend abgeschwächt. Jedoch drohten am Abend neue Niederschläge, die aus Richtung Franken nach Baden-Württemberg zogen, wie es vom DWD hieß. "Die Regenfälle sind nicht zu unterschätzen. Überschwemmungen sind in einigen Regionen des Südwestens durchaus möglich", warnte die Meteorologin. Der DWD rechnet bis Mittwochmorgen mit extremen Regenfällen und Unwettern im Südwesten.

18.38 Uhr: Gewitter führt zu Verspätungen bei Bahnen - Verzögerung bei Flügen

Starker Gewitterregen hat in Berlin auf einzelnen Strecken zu Verspätungen und Ausfällen bei Straßen- und S-Bahnen geführt. Betroffen waren nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe mehrere Straßenbahnlinien in den Stadtteilen Köpenick und Schöneweide. Laut S-Bahn war der Verkehr zwischen Tegel und Schönholz beeinträchtigt. Am Flughafen Tegel wurde die Abfertigung kurz unterbrochen. Auf dem Flughafen Schönefeld kam es wegen des Gewitters zu Verzögerungen.

Aufgrund mehrerer Blitzeinschläge in Berlin kann es zu einem abweichenden Zugbeginn bzw. zu einer Verspätung kommen. Das Unwetter ist fast durch in Berlin. Die 🔆 scheint wieder.

18.34 Uhr: Blitz schlägt in Wohnhaus ein: Stromverteiler gerät in Brand

Bei einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Schenkendorf bei Mittenwalde (Kreis Dahme-Spreewald) ist ein Stromverteiler in Brand geraten. Bei einer Frau bestehe der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, sagte in Polizeisprecher. Wie groß der Sachschaden wegen des Brandes war, stand zunächst nicht fest. Das Einfamilienhaus sei jedoch weiter bewohnbar. Auch in anderen Teilen Brandenburgs gab es starke Gewitter. In Erkner (Kreis Oder-Spree) kam nach Angaben der Polizei Wasser aus der Kanalisation auf die Straße.

18.21 Uhr: Tornado in Sachsen gesichtet

In Sachsen ist am Nachmittag wahrscheinlich ein Tornado gesichtet worden. Nach Angaben von "Kachelmannwetter" trat der Luftwirbel wohl in Brand-Erbisdorf auf.

Wahrscheinlich #Tornado in Sachsen eben!

Das Video ist fast eindeutig aus 09618 Brand-Erbisdorf!

Das war die Zelle bei Langenau: https://t.co/fNrg2chSpM Quelle: Andy Breti, via Facebook.

18.10 Uhr: Berliner Feuerwehr spricht von Ausnahmezustand

Die Feuerwehr in Berlin ist wegen der Gewitter zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Die Behörde rief um 17.45 Uhr den Ausnahmezustand aus. Das bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden, nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes. Die Berliner seien aufgerufen, kleinere Schäden selber zu beheben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Größere Schäden gebe es nicht, hieß es am frühen Abend. In Rudow geriet durch einen Blitzeinschlag ein Einfamilienhaus in Brand, Verletzte gab es nicht, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte.

#Unwetter in #Berlin

Seit 17:45 Uhr ist die @Berliner_Fw im #Ausnahmezustand. In der letzten halben Stunde kam es zu rund 50 wetterbedingten Notrufen. Durch #Blitzeinschlag bereits 2 Brände.

Bitte Hinweise zur Selbsthilfe #Wasserschäden beachten:https://t.co/Io3NK3yT2L pic.twitter.com/MPSClVZJu7 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 20, 2019

17.51 Uhr: Berlin gerade so...



16.45 Uhr: Es donnert in Osthessen

Gewitter mit Starkregen haben auf einer Straße in Ebersburg in Osthessen einen kleinen Bach aus Sand und Geröll entstehen lassen.

12.18 Uhr: Weitere Überschwemmungen in Thüringen erwartet

Nach den heftigen Unwettern vom Sonntag bereiten sich die Einsatzkräfte im Ilm-Kreis auf weitere Überschwemmungen vor. "Wir gehen davon aus, dass die Pegelstände gravierend ansteigen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises. Man rechne damit, dass an den Flüssen Gera und Ilm die höchste Alarmstufe 3 droht. Einsatzkräfte befüllen nach Angaben des Sprechers Sandsäcke, um vorbereitet zu sein.

11.05 Uhr: Regen überspült Straße mit Geröll

Bei heftigen Regengüssen ist im Süden Thüringens eine Straße mit Erde und Steinen blockiert worden. Der Regen spülte das Geröll am Sonntagabend auf eine Landstraße bei Schalkau im Landkreis Sonneberg und verteilte es auf einer Länge von rund drei Metern, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute entfernten die Steine im Ortsteil Almerswind, die Straße ist inzwischen wieder frei.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fielen im Süden des Landes rund um den Thüringer Wald örtlich bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde.





9.15 Uhr: Starkregen lässt Keller volllaufen

Vollgelaufene Keller und Blechschäden: Starkregen hat in Kaiserslautern und Umgebung am Sonntagabend an vielen Stellen Sachschäden angerichtet. "Wir hatten ein paar Einsätze, zum Glück alles ohne Personenschaden", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen. Aufgrund von überschwemmten Fahrbahnen sei es auf der A6 und A62 zu Unfällen gekommen, Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.