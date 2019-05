Heftiger Hagelschlag

Dortmunder Straßen stehen nach Gewitter unter Wasser

28.05.2019, 16:27 Uhr | dpa

Überschwemmte Straße in Dortmund: Ein heftiges Gewitter und Hagelschlag wüteten in der nordrhein-westfälischen Stadt. (Quelle: Markus Wüllner/dpa)

Starkes Gewitter und Hagelschauer haben das Ruhrgebiet überrascht. In Dortmund staute sich in vereinzelten Straßen das Wasser, die Feuerwehr rückte zu mehreren Einsätzen aus.

In Dortmund hat ein heftiges Gewitter mit starkem Regen und Hagelschlag Straßen unter Wasser gesetzt. Einige Straßen seien überspült worden, das Wasser habe nicht schnell genug ablaufen könne, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Man sei zu zehn wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Ein Baum, in den der Blitz eingeschlagen war, brannte lichterloh. Bei einem Discounter hielt das Dach den Wassermassen nicht stand, die in den Laden eindrangen. Verletzt wurde niemand.







In Bochum berichtete die Polizei von einem Hagelschauer am Dienstagmittag, der Straßen weiß überzogen und bei einigen Autos sogar die Alarmanlage ausgelöst habe. "Das war schon heftig", sagte ein Polizeisprecher. Notrufe dazu seien aber nicht eingegangen. Die Bochumer Polizei twitterte: "Was ist denn jetzt los? Unser Blick aus dem Fenster der Pressestelle im Polizeipräsidium.... Unglaublich!". Und fügte ein Foto hinzu – mit einem von Hagel weiß bedeckten Straßenzug.