BKA-Kriminalstatistik

Mehr Fälle von Kinderpornografie aufgedeckt

06.06.2019, 05:08 Uhr | dpa

Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs wirbt dafür, in den Ländern Missbrauchsbeauftragte zu installieren. Foto: Patrick Pleul/Symbol. (Quelle: dpa)

Berlin (dpa) - Die Zahl der aufgedeckten Fälle von Kinderpornografie steigt. Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, stellt heute in Berlin eine Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 zu kindlichen Gewaltopfern vor.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, wirbt auch angesichts des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde dafür, in den Ländern ebenfalls Missbrauchsbeauftragte zu installieren.

Auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen soll ein 56 Jahre alter arbeitsloser Dauercamper mit einem 34-jährigen Komplizen über Jahre hinweg mehr als 40 Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben. Die Anklagen gegen den 56-Jährigen und einen dritten Beschuldigten (49) aus Stade in Niedersachsen liegen bereits vor. Der Fall hat Fragen nach Fehlern der Behörden vor Ort aufgeworfen.