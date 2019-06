Ende der Hitze

In Deutschland wird es wieder etwas kühler

15.06.2019, 16:29 Uhr | dpa

Kommende Woche sollen sich die Temperaturen in Deutschland wieder normalisieren. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge ist vorerst nicht mit einer weiteren Hitzeperiode zu rechnen.

In den kommenden Tagen können die Menschen in ganz Deutschland ein wenig durchatmen. Die Temperaturen kommen zunächst nicht mehr über die 30-Grad-Grenze hinaus oder kratzen höchstens ganz leicht daran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete.



Am Sonntag wird es sogar regelrecht kühl: Die Höchstwerte liegen dann bei nur noch 20 bis 25 Grad, an der Küste wird es noch etwas kühler. Dies seien Temperaturen, die im Juni in Deutschland zu erwarten seien, sagte Magdalena Bertelmann vom DWD.



Im Norden Deutschlands weiterhin sonnig

Die Sonne lässt sich dazu nur im Norden sowie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz blicken. Im Süden und teilweise auch in der Mitte Deutschlands gibt es viele Wolken mit Schauern oder Gewittern.





Auf bis zu 29 Grad klettern die Temperaturen zum Start in die neue Woche am Montag. Bei einem Wechsel von längerem Sonnenschein und Quellwolken bleibt es meist trocken.

Auch für den Dienstag sagen die Meteorologen heiteres bis wolkiges Wetter voraus. Dann allerdings wird örtlich – etwa in Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg und Hessen – die 30-Grad-Marke geknackt. Die Höchstwerte liegen demnach bei 27 bis 32 Grad.





Mit einer längeren, deutschlandweiten Hitzephase ist dem Temperaturtrend des Deutschen Wetterdienstes zufolge jedoch zunächst nicht zu rechnen.