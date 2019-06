Ziehung vom 19.06.2019

21 Millionen Euro beim Lotto am Mittwoch

21.06.2019, 09:06 Uhr | t-online.de

Vergangenen Samstag wurde der Lotto-Jackpot nicht geknackt. Dadurch ist der Jackpot auf 21 Millionen Euro angestiegen. Haben Sie auf die richtigen Lottozahlen gesetzt?

Vergangenen Samstag, den 15.06.2019, hat kein Glückspilz auf die sechs Richtigen plus Superzahl getippt. Ob Sie auf die richtigen Gewinnzahlen gesetzt haben, erfahren Sie bei uns.

Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 19.06.2019:



6aus49: 4 - 11 - 20 - 23 - 38 - 41

Superzahl: 3

Spiel 77: 1 - 3 - 5 - 7 - 0 - 4 - 6

Super 6: 6 - 5 - 1 - 2 - 8 - 2

(Angaben ohne Gewähr)



Gewinnquoten

Lotto 6aus49

Spieleinsatz: 25.453.199,00 €

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 x unbesetzt 2 6 Richtige 4 x 232.039,30 € 3 5 Richtige + SZ 76 x 6.106,20 € 4 5 Richtige 718 x 1.939,00 € 5 4 Richtige + SZ 3.247 x 142,90 € 6 4 Richtige 28.096 x 33,00 € 7 3 Richtige + SZ 51.026 x 18,10 € 8 3 Richtige 440.725 x 9,40 € 9 2 Richtige + SZ 363.204 x 5,00 €

Spiel 77 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 5.491.947,50 €

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten I 7 richtige Endziffern 0 x unbesetzt II 6 richtige Endziffern 3 x 77.777,00 € III 5 richtige Endziffern 21 x 7.777,00 € IV 4 richtige Endziffern 198 x 777,00 € V 3 richtige Endziffern 1.910 x 77,00 € VI 2 richtige Endziffern 21.729 x 17,00 € VII 1 richtige Endziffer 211.374 x 5,00 €

Super 6 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 2.366.437,50 €

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten I 6 richtige Endziffern 3 x 100.000,00 € II 5 richtige Endziffern 17 x 6.666,00 € III 4 richtige Endziffern 162 x 666,00 € IV 3 richtige Endziffern 1.472 x 66,00 € V 2 richtige Endziffern 14.691 x 6,00 € VI 1 richtige Endziffer 151.760 x 2,50 €

(Angaben ohne Gewähr)





So funktioniert die Lotterie "6aus49"

Vor der Ziehung füllt der Spieler einen Schein aus. Darauf werden sechs von insgesamt 49 Gewinnzahlen angekreuzt. Nach Abgabe des Spielscheins werden bei der Ziehung sechs Kugeln aus einem Pool von 49 durchnummerierten Bällen gezogen. Ziel des Spiels ist es, dass möglichst viele der ermittelten Zahlen mit den zuvor getippten Nummern übereinstimmen. Um den Jackpot zu knacken, benötigt man neben sechs richtigen Gewinnzahlen noch die korrekte Superzahl. Das ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer, also eine Zahl zwischen null und neun. Die Superzahl wird im Anschluss an die Ziehung der "6aus49" aus einem Pool von zehn Zahlen gezogen.

Je nach richtig getippten Zahlen beziehungsweise korrekter Superzahl ergeben sich insgesamt neun Gewinnklassen. Für einen Gewinn müssen mindestens zwei Nummern richtig getippt sowie die Superzahl korrekt sein.

Höhe des Gewinns

Die Höhe des Gewinns richtet sich nach der Gewinnklasse und dem Spieleinsatz. Je mehr Zahlen korrekt sind, desto besser die Gewinnklasse und der ausgezahlte Betrag. Die Geldsumme, die auf die neun Gewinnklassen verteilt wird, entspricht 50 Prozent des Spieleinsatzes. Der gewonnene Betrag ist demnach am höchsten, wenn möglichst viele Scheine gespielt werden und möglichst wenige Spieler auf die korrekten Zahlen getippt haben.

Gewinnchancen

Die Chance für einen Gewinn der Klasse 1, also für sechs Richtige plus Superzahl, liegt laut www.lotto.de bei rund 1:140 Millionen. Die Gewinnwahrscheinlichkeiten der einzelnen Klassen setzen sich seit 4. Mai 2013 wie folgt zusammen.

Klasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Gewinne Chance 1 zu 1 6 Richtige + SZ 12,8 Prozent 1 x 139.838.160 2 6 Richtige 10 Prozent 9 x 15.537.573 3 5 Richtige + SZ 5 Prozent 258 x 542.008 4 5 Richtige 15 Prozent 2.322 x 60.223 5 4 Richtige + SZ 5 Prozent 13.545 x 10.324 6 4 Richtige 10 Prozent 121.905 x 1.147 7 3 Richtige + SZ 10 Prozent 246.820 x 567 8 3 Richtige 45 Prozent 2.221.380 x 63 9 2 Richtige + SZ fester Betrag 1.851.150 x 76

Kosten der Teilnahme

Auf einem Lottoschein befinden Kästchen mit Nummern jeweils 49 anzukreuzenden Zahlen. Jedes Spielfeld, das ausgefüllt wird, ist ein so genannter Tipp und kostet 1,00 Euro. Die Höhe der Teilnahmekosten richten sich somit nicht nach Anzahl der Spielscheine, sondern der Anzahl der Tipps. Hinzu kommt noch eine Bearbeitungsgebühr pro Spielschein.

Neben Lotto "6aus49" kann man außerdem noch an den Zusatzlotterien Spiel 77, Super 6 und der GlücksSpirale teilnehmen. Für das Spiel 77 zahlt man zusätzlich 2,50 Euro, die Super 6 kostet 1,25 Euro. An der GlücksSpirale kann man für einen Betrag von 5,00 Euro teilnehmen.

Zwangsausschüttung des Jackpots

Wenn der Jackpot in zwölf hintereinander folgenden Ziehungen nicht geknackt wurde, kommt es in der 13. Ziehung zu einer garantierten Ausschüttung. Tippt ein Spieler auf sechs Richtige plus Superzahl, so wird der Jackpot-Betrag wie üblich ausgespielt. Hat jedoch erneut kein Spieler die Gewinnklasse 1 erreicht, kommt es zu einer Zwangsausschüttung. Der Betrag wird dann dem Gewinner der Gewinnklasse 2 zugeschrieben. Ist diese auch unbesetzt, so geht der Betrag an die darunterliegende usw. Theoretisch ist es somit möglich, dass die Summe an die Gewinnklasse 9 ausgeschüttet wird.