Zwei Tote

Auto stürzt zehn Meter tief in Unterführung

20.06.2019, 15:37 Uhr | dpa

Unglück am frühen Morgen: Ein Auto ist von einer Brücke in Baden-Württemberg gestürzt. Zwei der vier Insassen starben. Wie konnte es dazu kommen?

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Meßkirch in Baden-Württemberg sind am Donnerstag ein 17-jähriger Jugendlicher und ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere 18-Jährige in dem Wagen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Unglück am frühen Morgen kam es, als das Auto auf einer Brücke aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, das Geländer durchbrach und zehn Meter tief in eine Unterführung stürzte.





Der 17-Jährige und der 29-Jährige seien sofort tot gewesen, hieß es weiter. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wer das Fahrzeug steuerte, ist nach Worten eines Polizeisprechers noch unklar.