Kripo ermittelt

Sieben Verletzte bei Hotel-Brand in Bonn

28.06.2019, 12:15 Uhr | AFP

Dachstuhlbrand in Bonn: Die Feuerwehr musste fünf Personen retten. (Quelle: Thomas Kraus/dpa)

In Bonn hat am frühen Morgen der Dachstuhl eines Hotels Feuer gefangen. Sieben Menschen wurden verletzt – fünf von ihnen rettete die Feuerwehr "in letzter Sekunde" über das Dach.

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Bonner Hotel sind am frühen Freitagmorgen sieben Menschen verletzt worden. Sechs Verletzte wurden in Kliniken gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Feuerwehrmann zog sich demnach bei den Löscharbeiten leichte Blessuren zu.

Bei dem Brand in der Bonner Altstadt retteten die Feuerwehrleute fünf Menschen von dem brennenden Hoteldach. "In letzter Sekunde gelang den Einsatzkräften deren Rettung mittels Drehleitern und tragbaren Leitern", heißt es im Feuerwehrbericht.





Die Flammen zerstörten das komplette Dachgeschoss des Eckhauses. Aufschluss über die Brandursache sollen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei bringen.