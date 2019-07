Katastrophenfall in Mecklenburg

Riesiger Waldbrand ist Hunderte Kilometer weit zu riechen

01.07.2019, 12:32 Uhr | dpa

430 Hektar Wald brennen bei Lübtheen, rund 500 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Sogar im 300 Kilometer entfernten Sachsen ist der Brandgeruch wahrnehmbar.

Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Nähe von Lübtheen ist nach Angaben der Behörden der größte in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Auch zu DDR-Zeiten habe es keinen Brand mit ähnlichem Ausmaß gegeben, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Montag auf einer Pressekonferenz am Rande des Brandgebiets. Backhaus und Landes-Innenminister Lorenz Caffier (CDU) forderten Unterstützung vom Bund an. Das Land habe keine ausreichende Technik, um das Feuer zu löschen.

Wegen der im Boden lagernden Munition müssen Einsatzkräfte tausend Meter Abstand zum Brand halten. Das betreffe Löschfahrzeuge genauso wie Löschflugzeuge, sagte Backhaus. Die Ortschaften zu sichern habe derzeit Priorität vor der Brandbekämpfung, sagte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg.

Bedroht von dem Feuer wird auch ein Betrieb des Munitionsbergungsdienstes auf dem ehemaligen militärischen Schießplatz. Die Flammen seien nur 50 Meter entfernt, so Backhaus. Der Übungsplatz war seit den 1930er Jahren in Betrieb und wurde vor vier Jahren geschlossen. Wie viel Alt-Munition im Boden lagere, konnte der Minister nicht sagen. Tests hätten eine Belastung mit "45 Tonnen Munition" ergeben.

Brandgeruch bis nach Sachsen

Der Brandgeruch des großen Feuers bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern ist selbst in Sachsen spürbar gewesen. Bei den Feuerwehren in Leipzig und Dresden gingen am Morgen zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern ein. Sie berichteten, dass es stark nach Rauch rieche, aber nirgends brenne, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Leipzig. Auch in Dresden zog der Geruch von Nord nach Süd über die gesamte Stadt. Die Mitarbeiter der Rettungsleitstellen hätten die Anrufer beruhigt. Der Brandgeruch stamme tatsächlich von dem Waldbrand im 300 Kilometer entfernten Lübtheen.

Auch in Berlin war der Brandgeruch wahrnehmbar. Die Berliner Feuerwehr empfahl den Bewohnern der Hauptstadt, ebenfalls die Fenster zu schließen, aber von Nachfragen unter der Notrufnummer 112 abzusehen. "Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich", schrieb die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Kein Regen in Sicht

Der Brand breitete sich nach Angaben der Behörden bis Montagvormittag auf eine Fläche von 430 Hektar aus. Backhaus befürchtete, dass sich das Feuer vom Waldboden bis in die Kronen des Kiefernwaldes entwickelt, wodurch die Hitzeentwicklung weiter verstärkt werde. Regen sei nicht in Sicht, sagte Backhaus. Der drehende Wind mache es den Einsatzkräften zusätzlich schwer.

Drei Dörfer mit zusammen etwa 900 Einwohnern wurden seit Sonntagabend evakuiert. Nach Angaben Sternbergs ist die 25 Kilometer entfernte Stadt Ludwigslust von Rauch vernebelt. Der Brandgeruch reichte bis nach Berlin. Die Berliner Feuerwehr empfahl den Bewohnern der Hauptstadt, ebenfalls die Fenster zu schließen, aber von Nachfragen unter der Notrufnummer 112 abzusehen. "Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich", schrieb die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter.







Ein Löschpanzer und vier Löschhubschrauber der Bundespolizei sowie der Bundeswehr versuchen, die Flammen einzudämmen. Weitere Löschpanzer wurden laut Landrat Sternberg angefordert. Nach Angaben des Landkreises versuchen die Einsatzkräfte, Ortschaften durch sogenannte Wasserwände vor dem Feuer zu schützen.