Rauchsäule über Berlin

Großeinsatz: Lagerhalle steht in Flammen

01.07.2019, 09:15 Uhr | dpa, lw

In Berlin war die Feuerwehr am Sonntag mit einem Großaufgebot im Einsatz: In einer Halle brach ein riesiges Feuer aus. Auch am Montag dauerten die Löscharbeiten an. Nach der Ursache wird noch gesucht.

Auf dem Gelände einer Autoverwertungsanlage in Marzahn-Hellersdorf in Berlin ist ein Feuer ausgebrochen. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, Menschenleben seien nach ersten Erkenntnissen aber nicht in Gefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher. In einer Lagerhalle sei eine Fläche von 30 mal 30 Meter in Brand geraten. Die Feuerwehr sei mit 80 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Reporter berichtete von einer Rauchsäule, die 100 Meter in den Himmel ragte. Immer wieder seien laute Knalle zu hören, als würde in der Halle etwas explodieren. Nach einem Bericht der "Berliner Morgenpost" sind Teile des Gebäudes eingestürzt. Über 50 Schaulustige hatten sich in der Nähe versammelt.







Eine Brücke zum Gelände im Nordosten der Stadt wurde nach kurzer Zeit gesperrt. Die Polizei bat die Schaulustigen, die Brücke zu verlassen. Mehrere Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Wie es zu dem Brand unweit des S-Bahnhofs Gehrensee kommen konnte, war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten dem Bericht zufolge auch am Montagmorgen noch an, da Einsatzkräfte vereinzelte Glutnester entdeckt hatten.