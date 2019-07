Großer Asiamarkt

Großfeuer in Berlin – Dong Xuan Center in Flammen

04.07.2019, 14:06 Uhr | dpa, job, t-online.de

Asiamarkt in Flammen: Rauchschwaden überziehen einen Stadtteil von Berlin. (Quelle: t-online.de)

In Berlin ist ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist das Don Xuan Center im Stadtbezirk Lichtenberg im Osten Berlins. Rund 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. (Quelle: t-online.de)

Feuer in Berlin – Rauchschwaden überziehen die Stadt

In Berlin ist ein großes Feuer ausgebrochen. Hallen des Dong Xuan Centers in Berlin-Lichtenberg stehen in Flammen. Dicke Rauchwolken ziehen über die Hauptstadt.

In einem großen Berliner Asiamarkt ist ein Großfeuer ausgebrochen. Im Dong Xuan Center im Stadtteil Lichtenberg brennen zwei Lagerhallen. Das Einkaufszentrum war geöffnet. Verletzte wurden bislang nicht gefunden, wie der rbb berichtet.



Das Feuer war von einem Container auf die Lagerhalle übergegriffen, wie die Feuerwehr Berlin auf Twitter mitteilte. Anschließend griff es laut rbb auf eine weitere Halle über. Die Feuerwehr ist demnach inzwischen mit 100 Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist bisher unklar. Alarmiert wurde die Feuerwehr um 12.09 Uhr. Fotos und das Video oben zeigen gewaltige Rauchwolken über Berlin.







"Wird uns heute noch lange beschäftigen"



"Wir haben es mit einem sehr, sehr starken Feuer zu tun", sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Das Feuer habe in der Halle schon stark gewütet, als die ersten Löschfahrzeuge ankamen. "Dieser Einsatz wird uns heute noch lange beschäftigen."

Das Dong Xuan Center ist Berlins größter Asiamarkt. Nach Angaben der Stadt sind in mehreren Hallen etwa 250 Händler aus Vietnam, Indien, China, und Pakistan vertreten.

Die Herzbergstraße, an der das Center liegt, ist laut "B.Z." in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Berliner Verkehrsgesellschaft hat den Verkehr zweier Straßenbahnen unterbrochen, wie der rbb berichtet. Die Feuerwehr rief Anwohner dazu auf, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schließen.





Im Dong Xuan Center hat es schon im Jahr 2016 gebrannt. Damals war eine Lagerhalle auf 7.000 Quadratmetern abgebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Damals hatten laut rbb Funken von Schweißarbeiten Chemikalien zur Herstellung von Nagellacken entzündet.