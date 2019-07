Störung beim Tower

Panne löst Chaos an Londoner Flughafen aus

10.07.2019, 20:54 Uhr | dpa

Der Flughafen Gatwick in London. (Quelle: AP/dpa)

Schon kurz vor Weihnachten war der wichtige Flughafen Gatwick lahmgelegt. Drohnensichtungen bedeuteten damals einen tagelangen Ausfall. Dieses Mal läuft eine Störung glimpflicher ab.

Der Flugverkehr am Londoner Airport Gatwick ist am Mittwochabend mehr als eine Stunde lang komplett ausgesetzt gewesen. Grund war eine Panne im Kontrollturm, wie die Betreiber auf Twitter mitteilten. "Wegen eines Problems mit der Flugsicherung ist der Flugverkehr zurzeit unterbrochen." Man arbeite mit den technischen Partnern daran, die Panne "so schnell wie möglich" zu beheben.

Passagiere warten auf den Check-in. Der Londoner Airport Gatwick hatte zuvor den Flugverkehr komplett ausgesetzt. (Quelle: dpa)



Gut eine Stunde später twitterte der Flughafen, die Panne beim Tower sei inzwischen behoben. Wegen möglicher Auswirkungen auf Flugverbindungen wurden Passagiere gebeten, sich bei ihren Airlines zu informieren.







Kurz vor Weihnachten war Gatwick sogar für mehrere Tage lahmgelegt gewesen - Ursache waren damals Drohnensichtungen gewesen. Mehr als 100 Zeugen - darunter Piloten und Polizisten - hatten die Flugkörper damals gesichtet. Etwa 1000 Flüge wurden aus Sicherheitsgründen gestrichen oder umgeleitet. Betroffen waren damals 140.000 Passagiere. Die verantwortlichen Täter wurden bislang nicht gefasst.