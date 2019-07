Newsblog zum Wetter

Hitze ist Gefahr für Schienenverkehr – hilft weiße Farbe?

25.07.2019, 11:41 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online.de

Hitze in Deutschland: So zeigt sie sich und so behalten Sie einen kühlen Kopf. (Quelle: dpa)

Hitzerekord in Deutschland? So behalten Sie einen kühlen Kopf

Die Hitze wird zur Gefahr für den Verkehr. Unter den extremen Temperaturen können sich Schienen verbiegen, das Risiko für Verspätungen, Ausfälle oder Unfälle steigt. Die Bahnunternehmen greifen zu einem Trick.

11.30 Uhr: Deutsche Bahn bietet wegen Hitze Kulanz bei Aufschub von Reisen

Kunden, die ihre Reise am Donnerstag oder Freitag auf Grund der hohen Temperaturen verschieben wollen, können ihr Fernverkehrs-Ticket kostenlos stornieren oder die Reise bis zum 4. August verschieben, heißt es von der Bahn.

Die Fahrkarten behielten ihre Gültigkeit, die Zugbindung für diese Tickets würden aufgehoben. Die Sonderkulanzregelung gilt demnach für alle Angebote, inklusive der Spar- und Supersparpreise. Auch Platzreservierungen könnten kostenfrei umgetauscht werden.

11.00 Uhr: Kurioses Verbrechen: Diebe stehlen bei Extremhitze Skikleidung

Zwei Plastikkisten mit Skibekleidung haben Diebe am bis dahin heißesten Tag des Jahres in Altena im Sauerland gestohlen. Ein Mieter hatte die Kisten gegen 12.30 Uhr vor seiner Kellertür abgestellt, um sie später wegzuräumen. Als der Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 14 Uhr wieder zum Keller kam, waren die Kisten samt drei Skihosen, Halstüchern, Schals, Mützen und Brillen weg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

10.45 Uhr: Hitze und verbogene Schienen – weiße Farbe soll helfen

Die große Hitze kann Bahnschienen verbiegen – ob das mit dem Anstrich weißer Farbe verhindert werden kann, wird jetzt getestet. Die Österreichischen und Schweizerischen Bundesbahnen testen das Verfahren derzeit. Auch bei der Deutsche Bahn läuft seit Anfang Juli einen Versuch auf einem Gelände des Unternehmens, wie eine Sprecherin sagt.

"Studien zeigen, dass mit dem hellen Anstrich die Schienen bis zu sieben Grad kühler bleiben", sagt SBB-Sprecher Reto Schärli. In der Schweiz ist das Problem akut: so waren am Mittwoch einige S- und Regionalbahnstrecken bei Zürich, im Aargau und bei Genf wegen Gleisschäden zeitweise unterbrochen. Als Ursache werde die Hitze vermutet, sagte ein SBB-Sprecher am Abend. In Deutschland hatte die Schmalspurbahn "Molli" bei Heiligendamm an der Ostsee im Juni den Verkehr zeitweise eingestellt, weil Schienen verbogen waren.

10.30 Uhr: Geilenkirchens Bürgermeister gibt Eis aus

40,5 Grad wurden am Mittwoch in Geilenkirchen gemessen – der Wetterdienst überprüft die Messung derzeit. Wird sie bestätigt, ist der Hitzerekord von 2015 gefallen. Der Bürgermeister der Hitzestadt kündigte an, seinen 150 Rathaus-Mitarbeitern am Donnerstag Eis auszugeben. "Wir haben schon bei der Eisdiele angerufen", sagte Schmitz am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

7.30 Uhr: Forscher warnen vor mehr Hitzewellen

Hitzewellen wie momentan wird es nach Ansicht von Klimaforschern künftig häufiger in Deutschland geben. "Ob es immer neue Rekordwerte werden oder wir einfach häufiger an diese Rekordmarken herankommen, ist aber noch ein bisschen unklar", sagte die Direktorin des Climate Service Center Germany in Hamburg, Daniela Jacob, der Deutschen Presse-Agentur.



"Wenn man aber den regionalen Klimamodellen Glauben schenkt, dann können beispielsweise im Oberrheingraben zur Mitte des Jahrhunderts auch Temperaturen bis zu 44, 45 oder 46 Grad kommen." Alles hänge davon ab, die weitere Erderwärmung zu begrenzen. "Wenn wir weitermachen wie bisher, dann können sich diese Hitzeperioden bis zum Ende des Jahrhunderts auch um den Faktor vier verlängern." Das wären bis zu 60 Tage pro Jahr mehr als heute.

Mittwoch, 25.Juli, 23.30 Uhr: DWD prüft Temperatur-Höchstwert in Geilenkirchen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prüft, ob der bei einer Nato-Messstation in Geilenkirchen gemessene Temperatur-Höchstwert offiziell anerkannt wird. Eine Entscheidung werde am Donnerstag erwartet, sagte DWD-Meteorologe Markus Übel am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

An der Messstation in Nordrhein-Westfalen war ein neuer bundesweiter Spitzenwert mit 40,5 Grad gemessen worden. Damit wäre der höchste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnung, der im Jahr 2015 im unterfränkischen Kitzingen mit 40,3 Grad registriert worden war, abgelöst.

Die Messstation gehört allerdings nicht zum Netz des Deutschen Wetterdienstes. Sie gilt aber als offizielle Stelle zur Wetterbeobachtung. Ein DWD-Sprecher hatte zunächst erklärt, der Wert könne nicht anerkannt werden. Später veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst per Twitter eine Liste mit der Überschrift: "(Voraussichtlich) neuer Temperaturrekord in Deutschland".

21.31 Uhr: Neuer Hitzerekord in Deutschland

Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen hat den deutschen Allzeit-Temperaturrekord geknackt. In der Stadt nördlich von Aachen seien 40,5 Grad gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Damit sei der bisherige deutsche Rekord vom 5. Juli 2015 mit 40,3 Grad im bayerischen Kitzingen überboten worden.

18.21 Uhr: Streuwagen bei Hitze – deshalb macht das Sinn

Europa stöhnt unter der Hitze, und was machen die Niederländer? Sie schicken Streuwagen auf die Straßen. Streusalz bei Tropenhitze sei kein Witz, sagt eine Sprecherin der Kommune Utrechtse Heuvelrug im Osten des Landes am Dienstag. "Das tun wir auf einigen Straßen, um Asphalt zu kühlen." Auch die Kommune Noordenveld im Nordosten bereitet ihre Bürger auf Twitter auf das ungewöhnliche Bild von Streuwagen vor: "Wir streuen (im Sommer)!"

Das Salz entzieht der Luft Feuchtigkeit, und die wiederum kühlt den Asphalt etwas ab. Auf diese Weise sollen Schäden und das Kleben der Straßenoberfläche verhindert werden. Vor allem Städte und Gemeinden im Osten des Landes nahe der deutschen Grenzen setzen diese Methode ein. Bei tropischer Hitze kann der Asphalt so heiß werden, dass er aufbricht und Dellen bekommt.

Im Dorf Peize etwa in der östlichen Provinz Drenthe werden die Straßen mit einer Salz-Lake besprüht. In der Stadt Arnheim aber wird direkt Salz gestreut, wie im Winter.

18.19 Uhr: Gluthitze in Frankreich: Züge fahren langsamer

Wegen extremer Hitze hat die französische Bahn Kunden dazu aufgerufen, ihre Reisen zu verschieben. "Außergewöhnliche Wetterbedingungen bergen das Risiko von Zwischenfällen im Schienenverkehr", teilte die Bahngesellschaft SNCF mit. Die Schnellzüge würden aus Sicherheitsgründen in den betroffenen Regionen langsamer fahren. "Reisende, die dazu in der Lage sind, werden ermutigt, ihre Reise zu verschieben", hieß es. Die Rückerstattung sei kostenlos.

18.15 Uhr: Wegen Hitzestress – Tierschützer fordern: Eisbären in nördliche Tierparks abgeben

Die Tierrechtsorganisation Peta hat zwölf Zoos in Deutschland aufgefordert, die dort gehaltenen Eisbären an Tierparks in nordische Länder abzugeben. Der wegen des Klimawandels zunehmende Hitzestress sei für die Tiere lebensbedrohlich, teilte Peta am Mittwoch mit. Aus Sicht des Hamburger Tierparks Hagenbeck sei es für die Eisbären im Tierpark nicht zu heiß, "sie ziehen sich zurück, bewegen sich wenig und einige nehmen gerne ein kühles Bad", sagte Reviertierpfleger Tobias Taraba. Für eine zusätzliche Abkühlung sei außerdem mit Eisbomben aus eingefrorenem Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst gesorgt.

Der kleine Elefantenbulle Ben Long badet im Leipziger Zoo und kühlt sich so bei der sommerlichen Hitze ab. (Quelle: Jens Kalaene/dpa)

17.49 Uhr: Nicht nur Menschen schwitzen unter der Hitze – Elefant nimmt Bad im Leipziger Zoo

Der kleine Elefantenbulle im Leipziger Zoo erfrischt sich bei den sommerlichen Temperaturen im Wasser. Sechs Monate nach seiner Geburt plantschte Bền Lòng am Mittwoch mit seinen Tanten im Außenpool der Elefantenanlage, wie eine Sprecherin des Zoos mitteilte. Auch am Donnerstag ist ein Bad geplant.

Der kleine Elefant war am 25. Januar zur Welt gekommen. Danach lief es zunächst holprig, denn seine Mutter Hoa nahm ihn nicht an. Er wird derzeit sieben Mal täglich mit Ersatzmilch ernährt und hat sich nach Angaben des Zoos zuletzt gut entwickelt. Die Tanten Don Chung und Rani sowie die Elefantenkuh Trinh kümmern sich um den Nachwuchs. Er bringt derzeit mehr als 200 Kilogramm auf die Waage. Täglich übt er das Greifen mit dem Rüssel.

17.47 Uhr: Mehrere kleine Waldbrände halten Feuerwehr auf Trab

Mit der Trockenheit steigt in Brandenburg auch wieder die Waldbrandgefahr. Bei Halbe im Kreis Dahme-Spreewald hat es innerhalb kürzester Zeit dreimal gebrannt. Am Mittwoch löschte die Feuerwehr zwei kleinere Feuer, am Dienstag war es eins, wie der Waldbrandschutzbeauftragte des Bundeslandes, Raimund Engel, berichtete. Den Angaben zufolge liegen im Boden bei Halbe Munitionsreste, die aus dem Jahr 1945 stammen. "Wenn in einer Region binnen 24 Stunden wiederholt Brände auftreten, kann Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden", sagte Engel. Alle drei Brände waren allerdings schnell gelöscht.

Auch in der Lieberoser Heide brannte es am Mittwoch kurzzeitig erneut. Laut Engel war keine größere Fläche betroffen. In den vergangenen Wochen hatte es auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz immer wieder gebrannt. Schwierigkeiten bereiten der Feuerwehr dort regelmäßig Munitionsreste im Boden.

16.17 Uhr: Wegen Trockenheit: Viele Städte verbieten Grillen und Rauchen auf öffentlichen Plätzen

Angesichts der Waldbrandgefahr wurden in vielen Städten und Regionen in NRW Rauch- und Grillverbote auf öffentlichen Flächen erlassen. In den Wäldern selbst ist von Anfang März bis Ende Oktober das Rauchen, Grillen und Entzünden von Feuern ohnehin grundsätzlich verboten, wie der Landesbetrieb Wald und Holz NRW betont. Für offenes Feuer gelte ein Mindestabstand von 100 Metern zum Wald.

In Leverkusen ist das Grillen auf öffentlichen Flächen ab sofort verboten. Die Stadt Köln appelliert an die Menschen, sich an die Vorschriften für Grünanlagen, Wälder und Friedhöfe zu halten. Im gesamten Stadtgebiet ist es verboten, glimmende Gegenstände wie Zigaretten oder Glasscherben wegzuwerfen.

Der Ruhrverband macht darauf aufmerksam, dass das Grillen und Rauchen nicht nur in den Wäldern rund um die Sauerländer Talsperren verboten ist, sondern auch an den Uferflächen.

16.15 Uhr: Polizei wässert Bäume mit Wasserwerfern

Die Polizei in Wuppertal wässert Bäume und Grünflächen mit einem Wasserwerfer. Sie unterstützt damit die Stadt, die 400 Wassersäcke an Bäumen ausgelegt hat. Die Maßnahme der Polizei begann am Mittwoch und wird am Donnerstag fortgesetzt.

Bei der Aktion verteilt der Wasserwerfer rund 40.000 Liter Wasser auf die Bäume an mehreren Straßen. Das diene auch der Verkehrssicherheit. "Ein Baum, der wegen der Trockenheit kaputt geht, stellt eine potenzielle Gefahr für den Straßenverkehr da", sagte ein Polizeisprecher der dpa am Mittwoch. Auch die Feuerwehr beteiligt sich an den Maßnahmen.

16.13 Uhr: Hitzerekorde auch in Nachbarländern

Auch in den Nachbarländern ist es heiß: Mit 38,8 Grad ist es in den Niederlanden der wärmste Tag seit 75 Jahren, wie das königliche Niederländische Meteorologische Institut mitteilte. In Belgien wurde ein jahrzehntealter Hitzerekord gebrochen. In dem Ort Kleine-Brogel im Nordosten des Landes habe das Thermometer am Mittwochnachmittag 38,9 Grad Celsius angezeigt, teilte David Dehenauw vom Königlichen Meteorologischen Institut (KMI) auf Twitter mit. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1833.

12.54 Uhr: Schifffahrt auf der Donau bald wegen Dürre eingeschränkt

Der Schifffahrt auf der Donau in Niederbayern drohen wegen ausbleibender Niederschläge und sinkenden Pegelständen voraussichtlich Ende der Woche große Einschränkungen. Vor allem Hotelschiffe könnten dann teilweise nicht mehr zwischen Straubing und Vilshofen fahren, weil der Wasserstand zu niedrig sein werde, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts des Bundes am Mittwoch in Regensburg.

Güterschiffe dürfen dann nur noch einen Teil ihrer Ladung transportieren oder gar nicht mehr fahren. Am Mittwochmorgen hatte die Fahrrinne der Donau bei Bogen in Bayern eine Tiefe von 1,83 Metern. "Tendenz fallend", sagte der Behördensprecher.

10.45 Uhr: Flächendeckende Hitzewarnung für ganz Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst hat eine flächendeckende Hitzewarnung für ganz Deutschland herausgegeben. "Im Osten handelt es sich überwiegend um die Warnstufe 1, im Westen und Süden überwiegt die Warnstufe 2", sagte ein Sprecher. Auch für den Alpenrand und die Küsten gibt es Hitzewarnungen.

Die Hitzewarnungen gelten derzeit für die Zeit von 11 Uhr am Mittwoch bis Donnerstagabend um 19 Uhr. Im Süden Deutschlands wird zudem vor hohen UV-Werten gewarnt. Die Warnstufe 2 wird ausgerufen, wenn tagsüber extreme Wärmebelastung herrscht. Die sogenannte gefühlte Temperatur liegt dann über 38 Grad. Starke Wärmebelastung und damit die Voraussetzung für die Warnstufe 1 liegt vor, wenn 14 Uhr die gefühlte Temperatur 32 Grad und mehr beträgt.

10.30 Uhr: Wettervorhersage des Deutschlandfunks so knapp wie nie

Vermutlich eine der kürzesten Wettervorhersagen des Deutschlandfunks seit Langem: "Das Wetter: Bis Ende der Woche sonnig bei Höchstwerten bis 40 Grad."

7.32 Uhr: NRW muss sich auf drei Tage um die 40 Grad einstellen

Die Hitze hat Nordrhein-Westfalen weiterhin fest im Griff: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis Freitag mit Höchstwerten um die 40 Grad. Erst am Wochenende wird es voraussichtlich etwas kühler.

Im Laufe des Mittwochs seien bei nur wenigen Wolken Höchsttemperaturen zwischen 35 und 40 Grad zu erwarten, teilten die Meteorologen mit. Auf die Menschen im Land komme eine "starke bis extreme Wärmebelastung" zu. Am Donnerstag werde bei Sonnenschein und lockeren Wolkenfeldern möglicherweise die 40-Grad-Marke knapp überschritten.





Auch am Freitag bleibe es sehr heiß und im Laufe des Tages bildeten sich Quellwolken. In der Nacht könnte es dann einzelne Schauer oder Gewitter geben. Am Wochenende soll es sich zwar abkühlen – mit teils mehr als 30 Grad aber dennoch sehr sommerlich bleiben.

Mittwoch, 23. Juli, 16.55 Uhr: Zehntausende Fehltage wegen Hitze

Krankheiten durch Hitze und Sonnenlicht haben zuletzt rund 40.000 Fehltage bei gesetzlich Versicherten verursacht. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin vorlag. Die ARD-Tagesschau berichtete auf ihrer Onlineseite zuerst darüber. Diese jüngste Zahl stammt aus dem Jahr 2017.





Knapp 12.000 Mal wurden Versicherte deshalb krankgeschrieben, wie die zugrundelegende offizielle Statistik weiter zeigt. Die Zahlen der entsprechenden Arbeitsunfähigkeitstage schwankten in den vergangenen Jahren deutlich. So waren es 2015 rund 52.000, 2008 nur rund 18 000. Berücksichtigt werden hierbei unter anderem Patienten mit Hitzschlag, Sonnenstich oder bestimmten sonnenbedingten Hautschäden.

16.47 Uhr: Deutsche Atommeiler bereiten sich auf Hitze vor

Die Hitze in Europa setzt nicht nur Menschen und Tieren zu, sie zwingt auch Atomkraftwerke in den Sparmodus. Hält die Hitze an, könnten Betreiber gezwungen sein, die Leistung von Reaktoren zu drosseln. Grund für die Einschränkungen ist die steigende Wassertemperatur in Flüssen und Seen. Viele Kraftwerke entnehmen ihr Kühlwasser aus umliegenden Gewässern und leiten es wieder dahin zurück. Wird eine bestimmte Wassertemperatur erreicht, darf kein Wasser mehr entnommen werden, um ein weiteres Aufwärmen zu verhindern.

Bei der Hitzewelle Ende Juli vergangenen Jahres musste das Akw Philippsburg in Baden-Württemberg seine Leistung drosseln wegen der hohen Wassertemperatur des Rheins; auch im Akw Neckarwestheim war die Lage angespannt. Während am Dienstag die Lage noch entspannt war, könnte sich dies in den kommenden Tagen ändern. Nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde stieg die Wassertemperatur in mehreren deutschen Flüssen am Montag auf Werte zwischen 20 und 25 Grad Celsius, was Experten zufolge bereits eine kritische Schwelle darstellt.

Selbst wenn Reaktoren abgeschaltet werden, müssen sie Dirk Majer, langjähriger Chef der Abteilung für Atomsicherheit im Bundesumweltministerium, zufolge weiter gekühlt werden. "Es besteht weiterhin Wärme im Bereich von ein bis fünf Prozent der Nennleistung des Kraftwerks", sagte der Experte. Ohne Kühlung reiche das aus, um eine Kernschmelze zu produzieren. Davon seien Deutschland und Europa aber noch weit entfernt. Auch in Frankreich teilte der Energiekonzern EDF mit, alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben, selbst wenn die Hitzewelle andauere.

12.49 Uhr: Ministerium warnt vor Hitzschlag und Sonnenstich

Alte Menschen und Kinder sind nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums von der derzeitigen Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad besonders gefährdet. "Sie bemerken einen Hitzestau oder Flüssigkeitsmangel häufig nicht rechtzeitig", sagt Staatssekretär Heiger Scholz.

Das Gesundheitsministerium rät dazu, sich leicht zu kleiden, reichlich alkoholfreie Getränke zu sich zu nehmen, körperliche Belastungen zu vermeiden, Schatten zu suchen und sich mit Wasser abzukühlen. In keinem Fall sollten Kinder in geparkten Autos zurückbleiben.

12.35 Uhr: Ämter machen Hitzefrei – öffnen aber früher

Auf die angekündigte Hitzewelle reagieren die städtischen Ämter in Darmstadt am Mittwoch mit geänderten Öffnungszeiten. Statt ab 8 oder 8.30 Uhr sind Schalter und Amtsstuben bereits ab 7 Uhr für die Bürger geöffnet. Dafür wird auf die mittwochs übliche verlängerte Öffnungszeit bis 18 Uhr verzichtet – ab 13 Uhr bekommen die Beschäftigten Hitzefrei. Dies sei der prognostizierten Hitze von nahezu 40 Grad geschuldet, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch.

11.10 Uhr: Hier schlägt die Hitzewelle besonders zu

Deutschland steht vor einer rekordverdächtigen Hitzewelle. Wetter-Experten sind sich sicher: In den nächsten Tagen klettern die Temperaturen vielerorts auf über 40 Grad. Am Donnerstag werden dann wieder die Hitzerekorde wackeln. Im Ruhrgebiet, im Raum Köln, an der Mosel und im Saarland sind 41 Grad möglich. Auch im Rhein-Main-Gebiet sind ähnliche Temperaturen angesagt. Dann könnte auch der bisherige Rekord von 40,3 Grad fallen, der 2015 im bayerischen Kitzingen aufgestellt worden war.

10.45 Uhr: Omega-Wetterlage für Temperaturen verantwortlich

Es wird diese Woche wieder heiß in Deutschland. Was das mit einem griechischen Buchstaben zu tun hat und wie Sie das Wetter am besten durchstehen, erklärt unsere Wetterexpertin Michaela Koschak.

10.29 Uhr: "So etwas habe ich als Meteorologe noch nicht gesehen"

Auf Deutschland rollt die nächste Hitzewelle zu, im Westen dürften die Temperaturrekorde aus dem Juni schon wieder fallen. Wetterexperten hoffen, dass ihre Vorhersagen nicht eintreten.

Dienstag, 23.07.2019, 10.01 Uhr: Essay – Verdammt, die Welt geht wirklich unter

Zecken breiten sich aus, Wälder brennen, Zehntausende Menschen sterben jährlich an der Hitze – die Klimakrise wird Deutschland verwüsten. Und das nicht erst 2100. Ein Essay von Raphael Thelen.