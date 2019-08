Unglück in Bayern

Wanderer stürzt in den Tod – vor den Augen von Frau und Tochter

05.08.2019, 15:01 Uhr | dpa

Blick auf die Allgäuer Berger bei Bad Hindelang: Dort ist am Sonntag ein 54-Jähriger aus Baden-Württemberg in den Tod gestürzt. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Ein 56-jähriger Wanderer aus Baden-Württemberg ist in Bayern tödlich verunglückt. Er war mit seiner Familie in unwegsames gelände geraten und rutschte wohl über eine Felskante.

Bei einem Familienausflug in den Allgäuer Bergen ist ein Mann vor den Augen seiner Frau und seiner kleinen Tochter in den Tod gestürzt. Der bergerfahrene 54-Jährige aus Baden-Württemberg hatte sich am Sonntag bei der Wanderung am Koblat bei Bad Hindelang mit seiner Familie verstiegen, wie die Polizei in Bayern berichtet.

Die Eltern mit ihrer neunjährigen Tochter waren auf einem selten begangenen Weg in steiles, unwegsames Gelände geraten. Als der Vater einen Ausweg aus dem steilen Grashang suchte, sei er wahrscheinlich ausgerutscht und über eine Felskante abgestürzt.





Helfer der Bergwacht konnten ihn nur noch tot bergen. Die 49-jährige Ehefrau und die Tochter wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Tal gebracht und von einem Kriseninterventionsteam betreut.