Tragödie in Kolumbien

Soldaten stürzen bei Flugshow in den Tod

12.08.2019, 12:58 Uhr | dpa

Zwei kolumbianische Soldaten hängen bei einer Flugshow mit einem Seil vom Hubschrauber herab. Plötzlich reißt der Strick und die beiden Männer verunglücken tödlich.

Zwei Soldaten der kolumbianischen Luftwaffe sind während eines Schauflugs bei einem Stadtfest aus großer Höhe in den Tod gestürzt. Das bestätigte der Präsident des südamerikanischen Landes, Iván Duque, auf Twitter. Die Soldaten hatten sich an einer riesigen kolumbianischen Flagge festgehalten, die an einem Seil von einem Hubschrauber hing, der am Sonntag bei einer Flugshow über die Stadt Medellín flog.







Auf einem Video, das im Internet verbreitet wurde, ist zu sehen, wie das Seil reißt – und die beiden Männer Dutzende Meter in die Tiefe stürzen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Duque kündigte eine schnelle Aufklärung durch das Verteidigungsministerium an.