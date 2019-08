Mit Kleinbus

Schwerer Unfall auf A8: Eine Tote und sieben Verletzte

15.08.2019, 06:54 Uhr | dpa

Eine 30-Jährige verliert in Schwaben beim Spurwechsel die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kracht in die Leitplanke und rammt einen Lastwagen. Eine Frau stirbt im Krankenhaus.

Bei einem Unfall mit einem Kleinbus ist auf der Autobahn 8 in Schwaben eine Frau getötet worden – sieben weitere Businsassen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verlor die 30 Jahre alte Fahrerin des Busses am Mittwochnachmittag beim Spurwechsel die Kontrolle über das Fahrzeug.







Der Bus krachte nahe Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) in die Leitplanke, rammte einen Lastwagen und kippte auf die Seite. Alle acht Insassen kamen ins Krankenhaus, wo eine 65 Jahre alte Frau an ihren schweren Verletzungen starb. Die Autobahn war in Richtung München rund drei Stunden total gesperrt.