Plötzlicher Wetterumschwung

Heftiges Gewitter: Mehrere Tote in Polen

22.08.2019, 17:42 Uhr | AFP

Gewitter mit Blitzen: In einem polnischen Gebirge starben mehrere Menschen. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

Im polnischen Teil der Tatra-Bergkette sind während des Unwetters mehrere Menschen gestorben. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem heftigen Gewitter im polnischen Teil des Tatra-Gebirges sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der Gegend des Berges Giewont seien am Donnerstag etwa ein Dutzend Menschen vom Blitz getroffen worden, teilte der örtliche Chef der Rettungskräfte, Jan Krzysztof, nach Angaben polnischer Medien mit. In dem Gebirge habe es mehrere Todesfälle gegeben, führte er aus, ohne eine konkrete Opferzahl zu nennen.

Blitzeinschlag beim Gipfelkreuz

Laut dem polnischen Fernsehsender TVN24 war der Blitz in ein großes Metallkreuz auf dem Gipfel des Giewont eingeschlagen. In dem nahegelegenen Wintersport-Ort Zakopane habe sich zu diesem Zeitpunkt eine große Touristengruppe aufgehalten.







Der Wetterumschwung war den Berichten zufolge plötzlich gekommen, sodass zahlreiche Touristen im Tatra-Gebirge davon überrascht wurden. Trotz anhaltend schlechten Wetters brach ein Rettungshubschrauber auf, um nach Opfern zu suchen.