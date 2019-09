Vor Kalifornien

Über 30 Menschen auf brennendem Schiff – Tote befürchtet

02.09.2019, 16:39 Uhr | AFP, dpa

Feuer auf hoher See: Auf einem Schiff vor Kalifornien ist ein Brand ausgebrochen. 33 Menschen werden vermisst. Rettungsteams sind im Einsatz.

Bei einem Brand auf einem Schiff vor der Küste Kaliforniens werden mehrere Todesopfer befürchtet. Fünf Besatzungsmitglieder konnten bei einer großangelegten Rettungsaktion in Sicherheit gebracht werden. 33 Menschen werden vermisst, wie die US-Küstenwache mitteilte.



Ein Sprecher des Bezirks Ventury County sagte CNN, er befürchte zahlreiche Tote. Dies bestätigte der Chef der Küstenwache, Aaron Bemis, jedoch zunächst nicht.

Das rund 22 Meter lange Tauchboot war in der Nähe der Insel Santa Cruz in Brand geraten. Die fünf geretteten Menschen hätten sich bei der Rettungsaktion am frühen Morgen auf dem Deck des Bootes befunden, berichtete der Sender CNN.



Es werde befürchtet, dass viele der Menschen von dem Feuer in der Nacht überrascht worden seien. Es bestehe aber die Hoffnung, dass einige Menschen an Land schwimmen konnten. Laut dem Chef der Küstenwache war das Feuer so intensiv, dass die Retter auch nach dem Löschen nicht an Bord gehen konnten.







Das Boot war am Samstag zu einem dreitägigen Taucherausflug ausgelaufen. Es solle am Montag an die Küste von Kalifornien zurückkehren. Zu dem Notfall war es in der Nacht zum Montag nahe der Insel Santa Cruz gekommen. Die Inselgruppe vor Santa Barbara ist ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler.