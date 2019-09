Nach Sturz in Gletscherspalte

Bergsteiger aus NRW stirbt in Österreich

07.09.2019, 15:55 Uhr | dpa

Ötztaler Alpen in Österreich: Ein deutscher Bergsteiger ist in eine Gletscherspalte gestürzt und gestorben. (Quelle: imago images)

Unglück in Österreich: Ein deutscher Bergsteiger ist in Tirol ums Leben gekommen. Er war bei einer Wandertour zehn Meter tief in eine Gletscherspalte gestürzt.



Nach einem Sturz in eine Gletscherspalte ist ein Bergsteiger aus dem Raum Dortmund in Tirol ums Leben gekommen. Wie die österreichische Polizei in Innsbruck am Samstag berichtete, wurden zwei weitere Bergsteiger aus seiner Seilschaft bei dem Unfall auf der Wildspitze in den Ötztaler Alpen verletzt. Der 50-Jährige aus der Nähe von Dortmund – nähere Angaben gab es nicht – war am Freitag als Teil einer fünfköpfigen Gruppe zu dem 3768 Meter hohen Gipfel aufgebrochen.

Während zwei Alpinisten unterwegs umkehrten, erreichten die anderen den Gipfel. Beim Abstieg stürzten die drei aus unbekannter Ursache einen steilen Schneehang hinunter und danach rund zehn Meter tief in eine Gletscherspalte. Einer von ihnen konnte mit dem Handy einen der umgekehrten Kollegen kontaktieren, der daraufhin Rettungskräfte alarmierte.







Bei schwierigen Wetterbedingungen erreichten Helfer die Unfallstelle nach einigen Stunden. Der 50-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik nach Innsbruck gebracht, wo er in der Nacht zum Samstag starb.